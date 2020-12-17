Союз українців Румунії проведе у грудні та січні більше 20 культурних заходів

Союз українців Румунії (СУР) запланував провести 23 культурних заходи упродовж грудня 2020 року та січня 2021 року.

Про це було оголошено на черговому засіданні Ради СУР, що відбулося днями в місті Клуж-Напока і було скликане головою Союзу українців Румунії депутатом Миколою Мирославом Петрецьким, повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку СУР в Фейсбуці.

«На засіданні було прийнято декілька рішень, серед яких - продовження гуманітарних акцій під час пандемії коронавірусу та проведення 23 культурних заходів у грудні 2020 року та січні 2021 року: «Фестиваль українських колядок» в Ботошанах, «Святий Миколай серед дітей» в Бухаресті, «День національних меншин» в Ясах, «Колядки та звичаї українців» у Решіці, «Міжнародний фестиваль колядок та зимових обрядів українців» у Сігету-Мармацієй, «Зимові свята українців Буковини за старим стилем» у Сучаві, «Зимові свята українців» у Тімішоарі, «Вечір українських колядок» у Тулчі та інші», - йдеться у дописі.

Провід СУР затвердив 65 звітів, в тому числі про нагородження учнів та викладачів, які досягли виняткових результатів на різних конкурсах, організованих СУР в партнерстві з Міністерством освіти та досліджень і повітовими шкільними інспекторатами Румунії. Водночас було прийняте рішення, згідно з яким майже 8 000 учнів, які вивчають рідну українську мову, отримають подарунки з нагоди зимових свят.

Членами Ради також були проаналізовані листи-обґрунтування необхідності придбання обладнання та предметів користування, що потрібні для діяльності філій та комісій СУР у грудні 2020 року та у січні 2021 року, інвестиції, запропоновані філіями СУР, остаточні результати СУР на парламентських виборах 2020 року та інші організаційні питання.