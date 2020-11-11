Юних представників діаспори запрошують до участі в конкурсі перекладачів «Мовограй»

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) з нагоди Дня української писемності та мови оголосила ІІI Міжнародний конкурс юних перекладачів «Мовограй» на найкращий переклад художніх творів для учнів українських шкіл за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події в Фейсбуці.

Зазначається, що метою конкурсу є розвиток та популяризація української мови за кордоном, стимулювання творчого потенціалу учнів, привернення уваги громадськості до роботи українських шкіл за кордоном.

Традиція продовжується і розвивається, зазначили на Фейсбук-сторінці СУОД і додали, що цьогорічний конкурс «Мовограй» має дві нові номінації.

Відтак, усіх охочих запрошують до участі в таких номінаціях:

1 - переклад з іноземної мови на українську:

2 - переклад з української мови на іноземну:

3 - прозовий переклад поезії з іноземної на українську:

4 - прозовий переклад поезії з української на іноземну:

Вік учасників - від 8-17 у номінаціях 1 і 2 та 11-17 у номінаціях 3 і 4. Термін подання конкусних робіт до 21 лютого 2021 р.

Як зазначається на розміщених в дописі буклетах, деталі конкурсу, вимоги до оформлення та форми заявок, адресу електронної пошти для надсилання робіт можна знайти на сторінці СУОД в Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, ІІ Міжнародний конкурс юних перекладачів «Мовограй», організований та проведений Спілкою українських освітян діаспори серед учнів українських шкіл за кордоном, стартував 9 листопада 2019 року, а у березні 2020 року підбив підсумки та назвав переможців: 21 учасник посів призові місця, ще 18 конкурсантів отримали відзнаки.

Учасники мовного змагання продемонстрували знання 9 мов. На конкурс надійшло 40 робіт з Грузії, Італії, Німеччини, Норвегії, ОАЕ, Польщі, Португалії та Бельгії.

Торік у конкурсі було дві номінації. Перша - «Переклад з іноземної мови на українську» включала дві вікові категорії 8-10 та 11-14 років. Роботи були перекладені з польської, французької, нідерландської, португальської, італійської, німецької, грузинської та англійської мов.

Друга номінація «Переклад з української мови на іноземну» включала три категорії за рівнем володіння українською мовою: «Місточок» (початковий рівень), «Місток» (середній рівень), «Міст» (вищий рівень). У цій номінації надійшли переклади 4-ма мовами: англійською, німецькою, італійською та норвезькою.

Оцінювання журі проходило за 5-ма критеріями. Крім того, кожний член журі отримав можливість дати 5 додаткових балів одній з робіт, яка сподобалась найбільше.

Фото: Укрінформ, Спілка Українських Освітян Діаспори в Фейсбуці