Юних представників діаспори запрошують до участі в конкурсі перекладачів «Мовограй»
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події в Фейсбуці.
Зазначається, що метою конкурсу є розвиток та популяризація української мови за кордоном, стимулювання творчого потенціалу учнів, привернення уваги громадськості до роботи українських шкіл за кордоном.
Традиція продовжується і розвивається, зазначили на Фейсбук-сторінці СУОД і додали, що цьогорічний конкурс «Мовограй» має дві нові номінації.
Відтак, усіх охочих запрошують до участі в таких номінаціях:
1 - переклад з іноземної мови на українську:
2 - переклад з української мови на іноземну:
3 - прозовий переклад поезії з іноземної на українську:
4 - прозовий переклад поезії з української на іноземну:
Вік учасників - від 8-17 у номінаціях 1 і 2 та 11-17 у номінаціях 3 і 4. Термін подання конкусних робіт до 21 лютого 2021 р.
Як зазначається на розміщених в дописі буклетах, деталі конкурсу, вимоги до оформлення та форми заявок, адресу електронної пошти для надсилання робіт можна знайти на сторінці СУОД в Фейсбуці.
Як повідомляв Укрінформ, ІІ Міжнародний конкурс юних перекладачів «Мовограй», організований та проведений Спілкою українських освітян діаспори серед учнів українських шкіл за кордоном, стартував 9 листопада 2019 року, а у березні 2020 року підбив підсумки та назвав переможців: 21 учасник посів призові місця, ще 18 конкурсантів отримали відзнаки.
Учасники мовного змагання продемонстрували знання 9 мов. На конкурс надійшло 40 робіт з Грузії, Італії, Німеччини, Норвегії, ОАЕ, Польщі, Португалії та Бельгії.
Торік у конкурсі було дві номінації. Перша - «Переклад з іноземної мови на українську» включала дві вікові категорії 8-10 та 11-14 років. Роботи були перекладені з польської, французької, нідерландської, португальської, італійської, німецької, грузинської та англійської мов.
Друга номінація «Переклад з української мови на іноземну» включала три категорії за рівнем володіння українською мовою: «Місточок» (початковий рівень), «Місток» (середній рівень), «Міст» (вищий рівень). У цій номінації надійшли переклади 4-ма мовами: англійською, німецькою, італійською та норвезькою.
Оцінювання журі проходило за 5-ма критеріями. Крім того, кожний член журі отримав можливість дати 5 додаткових балів одній з робіт, яка сподобалась найбільше.
Фото: Укрінформ, Спілка Українських Освітян Діаспори в Фейсбуці