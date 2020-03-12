ІІ Міжнародний конкурс юних перекладачів діаспори «Мовограй» назвав переможців

Другий Міжнародний конкурс юних перекладачів «Мовограй», організований та проведений Спілкою українських освітян діаспори (СУОД) серед учнів українських шкіл за кордоном, підбив підсумки та назвав переможців.

Про це йдеться на сторінці СУОД у Facebook.

«Наші учасники продемонстрували знання 9 мов. На конкурс надійшли роботи з 8 країн – Грузії, Італії, Німеччини, Норвегії, ОАЕ, Польщі, Португалії та Бельгії. Хочеться особливо відзначити активність учнів та вчителів з Бельгії (Українська школа ім. Ярослава Мудрого, Брюссель), Німеччини (Українська суботня школа «Сонце в долонях», Франкфурт-на-Майні) та Норвегії (Українська школа «Еллісів», Осло). Вони надіслали найбільше робіт», - розповіли організатори.

Як зазначається, на ІІ Міжнародний конкурс юних перекладачів «Мовограй» була надіслана рекордна кількість робіт – 40, що вдвічі більше, ніж торік.

Повідомляється, що цього року в конкурсі було дві номінації. Перша - «Переклад з іноземної мови на українську» (21 робота) включала дві вікові категорії 8-10 та 11-14 років. Роботи були перекладені з польської, французької, нідерландської, португальської, італійської, німецької, грузинської та англійської мов.

Друга номінація «Переклад з української мови на іноземну» (19 робіт) включала три категорії за рівнем володіння українською мовою: «Місточок» (початковий рівень), «Місток» (середній рівень), «Міст» (вищий рівень). У цій номінації надійшли переклади 4-ма мовами: англійською, німецькою, італійською та норвезькою.

Оцінювання журі проходило за 5-ма критеріями. Крім того, кожний член журі отримав можливість дати 5 додаткових балів одній з робіт, яка сподобалась найбільше.

Для максимальної прозорості та об’єктивності ім’я перекладача не було вказано на самому перекладі. Конкурсні роботи мали порядковий номер та були відсортовані за назвою перекладу.

Розрив між підсумковими балами учасників у деяких номінаціях був таким мінімальним, що організатори вирішили присудити кілька перших, других та третіх місць.

В результаті 21 учасник посів призові місця, а 18 конкурсантів отримали відзнаки.

Детальнішу інформацію щодо переможців можна занйти тут.

Організатори конкурсу висловили вдячність партнерам і спонсорам ІІ Міжнародного конкурсу юних перекладачів «Мовограй». Як зазначається у дописі, це, зокрема, Товариство зв'язків з українцями за межами України «Україна-Світ»; Школа української мови та культури при Українському католицькому кніверситеті; видавництва «Ранок», «Видавництво Старого Лева», «Крокус», «Читариум»; журнал для підлітків «Однокласник».

У Спілці українських освітяг діаспори також подякували Посольствам України в ФРН, ОАЕ, Бельгії та Грузії за підтримку.

Фото: buki.com.ua