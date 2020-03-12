Вікторина, концерт та вірші Кобзаря на східний манер: в Дубаї пройшли V Шевченківські читання

V Громадські Шевченківські читання, що відбулися днями в Дубаї, зібрали разом шанувальників поезії видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка з усіх еміратів ОАЕ – від Рас-аль-Хайми до Абу-Дабі.

У програмі тригодинного свята були концерт, вікторина, пісочна анімація на поезію Кобзаря тощо, повідомила кореспонденту Укрінформу заступниця директора з навчально-методичної роботи Української школи в ОАЕ «Софія» Тетяна Співаковська.

«Читання розпочалися, і вже перший виступ Ольги Бондаренко з баладою «Русалка» пройняв глядачів до мурашок і вразив своїм виконанням. Далі було все як на одному диханні: учні Української школи «Софія» співали «Тече вода з-під явора», «Садок вишневий коло хати», а також виконали танець під композицію «Зоре моя вечірняя». А Тімур Федулов та Маріанна Елві показали сценку з дитинства Тараса», - розповіла Співаковська.

Вона зазначила, що не тільки юні артисти вразили глядачів: пісні «Бандуристе, орле сизий» у виконанні Ольги Бондаренко та Оксани Комаренко, Катерина Марусик з піснею «Ой по горі роман цвіте» та гопак від Ансамблю Української пісні і танцю в ОАЕ «Червона калина» викликали бурхливі овації залу.

У рамках заходу відбулася вікторина на знання творчості Шевченка, яку провели Тетяна Співаковська й український письменник, що живет і працює в ОАЕ Тарас Ващук. Присутні активно долучилися до участі, і у залі знайшлося чимало знавців поезії Шевченка.

Поезії Кобзаря на святі лунали українською, німецькою, білоруською, турецькою мовами. Справжньою несподіванкою для всіх стали жартівливі сучасні переробки віршів Шевченка на дубайський манер, написані Тарасом Ващуком.

«Поезія Шевченка надихала, повчала, промовляла до глибини нашого серця! Вона знову нам дала сили і сміливість боротися, змінюватись і вчитися, як ставати кращими! Бо все ж починається з нас: з нашого бажання допомогти, прийти, прочитати, заспівати, зробити, зорганізуватися, і тоді буде в нас надія і віра на краще, на зміни, про які так мріяв Шевченко – про вільну, нову та велику сім’ю, в якій би ми не забували пом’янути великого генія!», - зазначила директорка Української школи в ОАЕ «Софія» Наталія Сердюк.

Справжньою родзинкою свята став номер художниці Ярослави Діб з пісочною анімацією. Як зазначила Тетяна Співаковська, «діти й дорослі тамували подих від від дивовижних ілюстрацій до поеми Шевченка «Катерина», які оживали на склі з піском».

Крім того, упродовж усього вечора було багато приємних моментів, пов’язаних із нагородженням лауреатів та призерів різноманітних конкурсів.

«Подарунки від директора Української школи «Софія» Наталії Сердюк отримали учасники проєкту «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках». Призерам Міжнародного конкурсу поезії «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання» вручили дипломи та подарунки від Надзвичайного та Повноважного Посла України в Державі Кувейт Олександра Балануци. А переможці вікторини, присвяченої творчості Тараса Шевченка, та найактивніші учасники Шевченківських читань отримали унікальні видання Шевченкового «Кобзаря» від організатора заходу Олега Копача», - розповіла Тетяна Співаковська.

Серед почесних гостей свята були віцеконсул України в Дубаї Тімур Рідванов, священник УГКЦ о.Степан, директорка Української школи в Абу-Дабі «Дивосвіт» Тетяна Атаб, представник Національної скаутської організації України «Пласт» Орест Андрійчук.

Читайте також: Унікальна виставка у Вільнюсі розповідає про цивілізації України

Шевченківські читання дали змогу укотре осягнути ввелич і значення Шевченка і його творчої спадщини для українців. «Безперечно, Кобзар – це дуже значуща постать в культурі України, і ми пишаємося, що маємо такого пророка. Українці, які проживають за кордоном, мають додаткову місію – презентувати світу свою унікальну культуру та щирість душі. І саме таке згуртування довкола Шевченківського слова дає нам можливість додатково про це заявити», - зазначив ведучий заходу й активіст української громади в ОАЕ Анатолій Глущенко.

Він подякував усім, хто долучився до організації та проведення заходу, «усім, хто наважився вийти на сцену й прочитати вірш, і тим, хто знайшов час, щоб просто прийти послухати». «Тільки роблячи спільну та велику справу, ми будемо сильні!», - зауважив Глущенко.

Учасники свята також висловили особливу подяку активісту громади Олегу Копачу, який 5 років тому започаткував традицію проводити Шевченківські читання і є їхнім організатором.

Фото: Наталія Антонів, Дмитро Шарий