Унікальна виставка у Вільнюсі розповідає про цивілізації України

Виставка «Цивілізації України. Від культури Трипілля, скіфського золота до Майдану», яка розповідає про багатовікову історію нашої країни, триває в Вільнюсі.

Про це повідомляє Посольство України в Литві у Facebook.

«Філософія виставки покликана акцентувати увагу на тому, що Україна, на теренах якої існували стародавні цивілізації, має глибоку багатовікову історію, і не є так званою «окраїною» колишньої – у різних її різновидах – Російської імперії», - йдеться у дописі.

Виставку організовано Литовським національним художнім музеєм спільно з Національним музеєм історії України, за сприяння Посольства України в ЛР та Посольства Литви в Україні.

Експозиція включає 81 експонат із колекцій Національного музею історії України, серед яких, зокрема, безцінні з наукової точки зору експонати скіфського золота, які є також безцінним історико-культурним надбанням України. Це ювелірні шедеври трипільської культури, що бере свій початок з 5 тисячоліття до н.е., кіммерійців, скіфів, хазарів, готів, інших племен, що проживали на теренах сучасної України, Візантії, Київської Русі, Золотої Орди, археологічні знахідки з литовського замку, що стояв у центрі Києва, барокові витвори мистецтва Великого князівства Литовського, витвори юдейських ювелірів, спадщина кримських татар.

На виставці також експонуються мистецькі артефакти, створені під час Революції Гідності.

Відкрили експозицію 10 березня Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський, спільно з Міністром культури ЛР Міндаугасом Квєткаускасом, Директором Литовського національного художнього музею Арунасом Гєлунасом, В.о.директора Національного музею історії України Богданом Патриляком урочисто відкрили у Музеї ужиткового мистецтва та дизайну м.Вільнюса унікальну виставку «Цивілізації України. Від культури Трипілля, скіфського золота до Майдану».

Захід, що проходить під патронатом Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди, приурочено до 30-ї річниці Відновлення незалежності Литви, що відзначається 11 березня.

Під час свого виступу Посол України в ЛР В.Яценківський наголосив, зокрема, що виставка - це розповідь про багатовікову історію України, про ті загальнолюдські цінності, які сповідували та захищали пращури та їх нащадки на теренах сучасної України. В.Яценківський тепло привітав усіх присутніх з 30-річним ювілеєм Відновлення незалежності Литви, наголошуючи, що цей ювілей є також святом для усіх українців.

У церемонії відкриття взяли також участь Перший віце-канцлер Уряду ЛР Дейвідас Матульоніс, Голова благодійного фонду «Корона князів Острозьких» (Литва) Робертас Габулас, Генеральний директор литовського відділення рекламної фірми JCDecaux Жанета Фомова, куратори виставки Ольга Пукліна (Україна) та Скайстіс Мікульоніс (Литва), настоятель УГКЦ Пресвятої Трійці м.Вільнюса о.Вінкентій Пелих, численні представники міністерств та відомств ЛР, музейної сфери, наукових кіл, бібліотек, архівів, представники литовської громадськості, місцевих мас-медіа, інші гості.

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У ході церемонії відкриття пролунали українські та литовські класичні твори у виконанні відомого литовського піаніста Рокаса Зубоваса - правнука найвидатнішого литовського композитора та художника Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса, основоположника литовської класичної музики.

Виставка експонуватиметься у м.Вільнюсі до 7 липня 2020 р.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві в Facebook