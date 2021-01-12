Українці Швейцарії передали гуманітарну допомогу двом медзакладам в Полтаві

Посол України в Швейцарії Артем Рибченко напередодні Різдва передав зібрані українською громадою гуманітарну допомогу двом медичним закладам в Полтаві.

Про це повідомило посольство України в Швейцарії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Медичні матеріали, зібрані українською громадою Конфедерації та швейцарцями, були доставлені до полтавського обласного онкодиспансера і центру соціально-психологічної реабілітації. Діти від 3 до 18 років, які перебувають на реабілітації, також отримали різдвяні подарунки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таку гуманітарну допомогу із Швейцарії полтавські медичні заклади отримали вперше.

«Для мене Полтава є рідним містом, бо я тут навчався. Крім того, нам потрібні контакти медичних установ, які використовуватимуть за призначенням допомогу, яку ми надаємо», – сказав посол.

Він висловив велику вдячність всім українцям та швейцарцям, які вже кілька років безперервно надають гуманітарну допомогу для України, та наголосив на готовності посольства й надалі співпрацювати з активістами зі Швейцарії.

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Фото: Посольство України в Швейцарії