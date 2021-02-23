Бібліотеки у Гельсінкі отримають українську літературу

Невдовзі бібліотечні фонди у фінській столиці Гельсінкі поповняться українською літературою.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Товариство Українців у Фінляндії.

Частину книг зібрав Український інститут національної пам'яті. Подальшу передачу здійснюватимуть разом із посольством України у Фінляндії та Ісландії.

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Зокрема, до підрозділу Slavonic Library Національної бібліотеки Фінляндії, фонди якої містять масив видань про Україну, якими користуються науковці та студенти, надійдуть такі книжки: Girls Cutting Their Locks («Дівчата зрізають коси»), The War & Myth («Війна та Міф»), «Українське військо 1917-1921», «100 років боротьби: Українська революція».

Зауважується, що посольство України підготувало окрему збірку.

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Також на запит фінських українців щодо серії про мумі-тролів оперативно відгукнулося Видавництво Старого Лева. Класичне трикнижжя, а також остання новинка «Різдво приходить у Країну Мумі-тролів» перейде у колекцію Гельсінської міської бібліотеки. Україномовні книжки з цієї книгозбірні можна замовити через вебсайт helmet.fi.

Фото: Ukrainian Association in Finland

Нагадаємо, на прохання Держкомтелерадіо українські видавці підготували україномовні книги для суботніх і недільних шкіл за кордоном. Загалом на задоволення культурних потреб закордонних українців зібрано понад 80 назв книг.

Фото: Ukrainian Association in Finland