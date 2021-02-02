Українські видавці підготували книги для суботніх і недільних шкіл за кордоном

На прохання Держкомтелерадіо українські видавці підготували україномовні книги для суботніх і недільних шкіл за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний комітет телебачення і радіомовлення.

Зазначається, що Держкомтелерадіо звернувся до видавців з проханням підтримати МЗС України у проведенні заходів для закордонних українців із відзначення ювілеїв Лесі Українки (150-річчя з дня народження), Григорія Сковороди (300-річчя з дня народження), Василя Стефаника (150-річчя з дня народження) та передати українським суботнім та недільнім школам за кордоном україномовні друковані видання.

«На листи Держкомтелерадіо вже відгукнулася низка видавців. Зокрема державне спеціалізоване видавництво «Либідь» готове передати 33 назви книжок, видавництво художньої літератури «Дніпро» підготувало для відправки 17 назв книг. «Веселка» має бажання передати 21 назву видань. «Мистецтво» запропонувало поповнити бібліотеки українських шкіл за кордоном мистецькими альбомами. Видавничий дім «АртЕк» підготував до відправлення науково-популярні видання», - зауважили у Держкомтелерадіо.

Загалом на задоволення культурних потреб закордонних українців зібрано понад 80 назв книг. Долучитися до акції можуть інші видавці.

Як повідомляв Укрінформ, у Держкомтелерадіо запевняють, що в Україні немає заборони на твори Михайла Булгакова, як і на твори інших класиків російської та світової літератури. В Україні не наданий дозвіл на ввезення тих видань, на обкладинках або у передмовах до яких російські видавці поширюють антиукраїнську пропаганду.

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