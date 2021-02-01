В Україні немає заборони на книги класиків російської літератури - Держкомтелерадіо

В Україні немає заборони на твори класиків російської та світової літератури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

"У соціальних мережах знов поширюються дискусія щодо дозвільної процедури на ввезення в Україну книг з території РФ. Цього разу вона спровокована проросійськими медіа, які стверджують, що в Україні існує заборона на деякі книжки класиків російської літератури. Держкомтелерадіо наголошує, що в Україні немає заборони на твори Михайла Булгакова, як і на твори інших класиків російської та світової літератури. В Україні не надано дозволу на ввезення тих видань, на обкладинках або у передмовах до яких російські видавці поширюють антиукраїнську пропаганду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у передмові до книги Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» видавництва «Азбука-Аттикус» згадуються представники російського кіно, які за публічну підтримку військової інтервенції в Україну внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Саме це видання і не потрапило на український ринок.

У Держкомтелерадіо зауважують, що рішення про відмову у наданні дозволу на ввезення цієї книги було ухвалено у березні 2019 року. Водночас для книг інших видавництв, які не використовують обкладинки книг відомих авторів для імперської або комуністичної пропаганди, український ринок відкритий.

Держкомтелерадіо і надалі вживатиме всі заходи з метою запобігти потрапляння на український книжковий ринок іноземної продукції антиукраїнського змісту.

"Що стосується книги «Істория Российского государства» Бориса Акуніна, який є критиком режиму Путіна, то Експертна рада має повноваження розглянути вдруге заяву імпортерів на її ввезення в Україну у разі, якщо книга вийде у видавництві, яке не знаходиться у санкційних списках. Нагадаємо, що на ТОВ «Издательство «АСТ», яке видало цю книгу, рішенням РНБО накладено економічні санкції", - додають в комітеті.

Раніше повідомлялося, що Україна щомісяця видає близько тисячі дозволів на ввезення книг із РФ. Загалом у 2020 році Держкомтелерадіо дозволив ввезення в Україну 2 962 найменувань російської видавничої продукції, у 2019 році - 4,3 тис., у 2018 році – майже 14,5 тис.