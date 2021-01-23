Інтереси України потребують закону про ембарго на імпорт книг з РФ - Держкомтелерадіо

Нині знову дискутується питання про цілковите припинення або значне обмеження ввезення до України книжок з РФ, що відповідало би інтересам нашої держави.

Таке переконання висловив у інтерв’ю Укрінформу Сергій Олійник, начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо.

«Повна заборона імпорту книг з держави-агресора відповідала б насамперед інтересам наших видавців та поліграфістів, оскільки російська книга на українському ринку об’єктивно шкодить їх законним економічним інтересам. І їхню позицію поділяють патріотично налаштовані громадяни, спільноти, політичні сили і окремі політики. Натомість у збереженні російської книги на українському ринку зацікавлені, головним чином, імпортери, а також проросійськи налаштоване населення та політичні сили», - сказав Олійник, додавши, що принаймні частину імпортерів російської продукції патронує чи морально підтримує Опозиційна платформа «За життя».

Він нагадав, що коли чинний на сьогодні закон приймався, основним аргументом проти повної заборони імпорту книг з Росії були апокаліптичні прогнози про повне зникнення з українського ринку наукової і спеціальної літератури, яка завозиться лише РФ і здатна задовольнити існуючий попит.

«Як ми сьогодні можемо легко переконатися, переглянувши Реєстр дозволених до ввезення видань, така література в Україну за дуже-дуже незначним винятком не ввозиться. Тобто це були звичайнісінькі маніпуляції. Таким чином ухвалений наприкінці 2016 року закон став результатом компромісу між різними політичними силами», - зазначив Олійник.

Чиновник зауважив, що невдовзі після набуття чинності нинішнім законом у парламенті минулого скликання було зареєстровано два законопроєкти, один з яких передбачав запровадження акцизних марок, які мали б засвідчувати легальність ввезення книги в Україну, другий – поетапну повну заборону імпорту книг з держави-агресора. Але жоден із законопроєктів, які були прогресивними порівняно з чинним законом, навіть не виносилися на розгляд парламенту, хоча повна відмова від імпорту книг з держави-агресора необхідна.

«Адже, наскільки мені відомо, під час Другої світової війни в книгарнях СРСР друкована продукція німецьких видавництв не продавалася. Навіть антивоєнні романи великих гуманістів Томаса Манна та Ремарка. Подобається це комусь чи ні, але абсолютно кожна російська книга більшою чи меншою мірою є носієм ідеології «русского мира». Бо гарна книга, на якій зазначено, що вона видана в Росії, мимоволі викликає позитивні асоціації з державою-агресором. Погодьтеся, під час війни це неприпустимо. І не забуваймо, що за кожною російською книгою стоять податки, сплачені до російського бюджету, за рахунок якого, серед іншого, фінансується агресія РФ проти України», - наголосив Олійник.