Російський онлайн-рітейлер «Wildberries» буде внесений до санкційного списку – Держкомтелерадіо

Російський онлайн-рітейлер «Wildberries», який не тільки не має свідоцтва на торгівлю книгами в Україні, а й торгує виданнями антиукраїнського змісту, має бути внесений у санкційний перелік.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо Сергій Олійник.

«Очевидно, що санкційний список поповнюватиметься, у тому числі й за рахунок книгорозповсюджувачів. Вірогідно, в ньому опиниться найбільший російський онлайн-рітейлер «Wildberries», який, отримуючи доходи та прибутки на українському ринку, податки сплачує до бюджету держави-агресора. Моніторингом усіх його ресурсів виявлено цілий "букет" порушень українського законодавства. Достатньо вже того, що адаптований для українського ринку «Wildberries.ua» торгує книгами в Україні, не отримавши свідоцтва про внесення до Держреєстру суб’єктів видавничої справи», - сказав Олійник.

Він додав, що, крім того, інтернет-магазини «Wildberries» мають у продажі значну кількість книг яскраво вираженого антиукраїнського змісту, у тому числі авторів, включених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та внесених до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи.

Олійник також звернув увагу на своєрідну цінову політику суб’єкта торгівлі. «Не відомо, як це досягається, але пропонована «Wildberries.ua» видавнича продукція у багатьох випадках відзначається неприродньо низькими цінами, до того ж доставляється безкоштовно. Як Вам «Завтрак у Тиффани» за 39 гривень чи «Остров сокровищ» за 32 гривні? Словом, чесною конкуренцією тут і не пахне», - переконаний Олійник.

Він зауважив, що Держкомтелерадіо запропонував Міністерству культури та інформаційної політики ініціювати застосування до «Wildberries» санкції, які б забороняли, зокрема, доступ користувачів інтернету до його ресурсів.

Повний текст інтерв'ю незабаром буде опублікований на сайті Укрінформу.