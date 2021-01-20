Шевченко: На порядку денному МКІП - розробка стратегії інформаційної безпеки

Медіаграмотність і критичне мислення є важливими інструментами з протидії дезінформації.

Таке переконання висловив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, виступаючи на Міжнародній конференції «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найбільшою проблемою і задачею у сфері свободи інформації і медіа в першу чергу є те, як люди вміють критично мислити, сприймати інформацію, розрізняти інформацію. Особливо в сучасному світі величезних, в принципі, потоків інформації, так само як і величезної кількості фейків і неправди», - сказав Шевченко.

Він розповів, що впродовж всіх років у нас було чимало ініціатив з протидії дезінформації, особливо багато їх виникало в останні роки - як з боку державних, так і недержавних організацій. Зокрема фактчекінгові організації тільки за останні 5-6 років дуже розвинулись.

«Державні ініціативи були різного рівня успішності – санкційні списки, як на мене, успішна ініціатива. Можливо, недостатня, і зараз є багато ідей, в який бік могли би продовжитись ці санкційні списки, однак це є абсолютно позитивна річ. Чи законодавство про книговидання, яке не дозволяє або суттєво лімітує ввезення книжок з Російської Федерації. Чи списки культурних діячів, що становлять небезпеку. Це успішна ініціатива? Як на мене, успішна», - зазначив заступник міністра.

Він зауважив, що наразі жодна з країн, навіть найрозвинутіших, які мають потенційно більші фінансові можливості, не почуваються безпечно в сучасному світі. «Тематика дезінформації на найвищому рівні стоїть як у Європейському Союзі, так і у Великій Британії, США. У всіх цих країнах проблеми є невирішеними – проблеми дезінформації загалом і чому так багато неправди поширюється», - сказав Шевченко.

Він зазначив, що зараз на порядку денному, за указом Президента, є розробка стратегії інформаційної безпеки - документ, який стосується інформаційних загроз.

Шевченко також наголосив на важливості закону про медіа і назвав ненайвдалішою ініціативою попередній законопроєкт про медіа.

«У нас більше фокус зміщений на інструменти і планування в контексті медіаграмотності, критичного мислення. Безперечно, що посилення законодавства і по санкційних інструментах, і по інших також потрібне», - зауважив заступник міністра.