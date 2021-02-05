У Мілані збирають українську бібліотеку

Культурна асоціація «Україна плюс – Мілан» (Ucraina Più - Milano) продовжує роботу з формування української бібліотеки в Мілані.

Про це розповідається у представленому на початку лютого січневому випуску Вісника Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО), передає Укрінформ.

Як зауважується, особливістю книгозбірні є те, що майже всі книжки мають автограф з побажаннями від авторів чи видавців.

Формування україномовної бібліотеки є одним із напрямків, які розвиває Ucraina Più – Milano, зазначається у Віснику.

Створення української бібліотеки в Мілані розпочалося наприкінці 2020 року й відбувається за сприяння письменників, видавництв, бібліотек та усіх, хто «хоче внести свій вклад в українську культуру і хто вважає, що поширення українського слова являється надзвичайно важливим, як наразі так і надалі», розповіли раніше в Ucraina Più – Milano.

«Ми по краплині збираємо книжки, утворюючи свою унікальну колекцію! Дякуємо всім, хто разом з нами йде до спільної мети - забезпечити численних читачів в Мілані сучасною українською літературою!», - зазначили в асоціації.

ЦБС Деснянського району м.Києва передала у січні 2021 р. книги для української бібліотеки в Мілані Biblioteca Ukraina Più – Milano

Читайте також: Українське видавництво подарувало книжки громаді в Йорданії для нової бібліотеки

Серед тих, хто бере участь у цьому проєкті, - українська письменниця, журналістка, громадська діячка Юлія Матту.

В одному з відео письменниця зауважила, що допомагає формувати фонд книгозбірні з української сторони. «В Україні дуже багато талановитих, успішних, молодих, «просунутих» - різних письменників. Я буду рада, якщо хтось звернеться до мене і запропонує свій примірник для цієї бібліотеки», - сказала Матту.

Вона розповіла, що створення бібліотеки для українців у Мілані – некомерційний проєкт, і подякувала всім письменникам, видавництвам, бібліотекам, які відгукуються та допомагають створити фонд цієї книгозбірні.

Юлія Матту

Як зазначається на Фейсбук-сторінці книгозбірні Biblioteca Ukraina Più - Milano, «створення бібліотеки - це така ж значуща подія, як відкриття театру або школи». Адже потрібно, щоб бібліотека функціонувала, наповнювалась книжками й читачами, новими заходами і брала участь в різних проєктах.

«Для бібліотеки на початку створення потрібні три речі: книжки, приміщення і люди, які нею опікуються. Biblioteca Ukraina Più - Milano має вже перші книжки і людей, які хочуть долучитись до цієї справи. А от питання реєстрів, обліку і таке інше - це вже консультації від досвічених подруг», - розповіли в асоціації та подякували колегам, які діляться досвідом.

Читайте також: Українські видавці підготували книги для суботніх і недільних шкіл за кордоном

Крім цього, запроваджений через коронавірус карантин змусив асоціацію адаптуватись до нових умов. Зокрема, упродовж листопада 2020 – січня 2021 року відбувся ряд онлайн-зустрічей з українськими письменниками й письменницями, серед яких Катерина Єгорушкіна, Людмила Пуляєва, Тетяна Новацька, Олександр Козинець та ін.

Книжки цих письмеників і письменниць, а також Юлії Матту, Вахтанга Кіпіані, Наталки Поклад та багатьох інших можна вже почитати в Мілані.

Фото: Укрінформ, Biblioteca Ukraina Più - Milano, Бібліотека ім.О.Герцена, ЦБС Деснянського району м.Києва