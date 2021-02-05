Друга україномовна книга шрифтом Брайля вийшла друком в Угорщині

Друга україномовна збірка «Сучасні білоруські казки» шрифтом Брайля побачила світ у Будапешті в рамках заснованого українцями Угорщини міжнародного проєкту «Відчути слово» з фокусом на українських читачів із вадами зору.

Про це повідомила фундаторка міжнародного книжкового проєкту «Відчути слово» (заснований в місті Будапешт), ініціаторка й видавчиня україномовної збірки казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля Уляна Княгинецька в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, книга створена в межах об’єднаних проєктів «Відчути слово» та «Зірки на долонях» (засновник і автор ідеї - український літературний діяч Володимир Вакуленко-К.).

«"Сучасні білоруські казки" - це літературно-художнє інклюзивне видання, адаптоване для читачів з важким порушенням зору за стандартами універсального дизайну. Виготовлене на цупкому папері методом рельєфного друку шрифтом Брайля. Книга містить кольорові ілюстрації для читачів з важким порушенням зору, а для незрячих книголюбів є рельєфно-крапкові ілюстрації, адаптовані українською художницею Ольгою Разлом», - розповіла Княгинецька.

За її словами, до збірки казок увійшли твори сучасних білоруських казкарів і казкарок: Міколи Кандратова, Альжбети Малішевсьої-Спринчан, Людміли Рублевської, Марії Войтяшонок, Алега Аблажея та Галіни Пшонік.

«У збірці «Сучасні білоруські казки» твори дібрано за етнічними мотивами. Діти дізнаються про те, як з’явилися волошки – один із символів країни, познайомляться з рішучим зубриком Зориком та іншими лісовими мешканцями», - зазначила фундаторка проєкту «Відчути слово».

Примірники книги «Сучасні білоруські казки» шрифтом Брайля будуть розміщені в Угорській Національній бібліотеці імені Ференца Сечені, в Державній Бібліотеці іноземних мов м.Будапешта, а також безоплатно передано до бібліотек і спецзакладів для задоволення культурно-духовних потреб людей із обмеженням зору.

Княгинецька зазначила, що над виданням працювала ціла команда фахівців. Вона особливо подякувала за ініціативу й втілення унікального видання Володимиру Вакуленку-К., координаторці проєкту Аксані Спринчан (м.Мінськ), голові підприємства-об’єднання громадян «СоцІнтел» громадської організації «Право вибору» Валентині Бутенко, керівниці ТОВ «Друкарня Мадрид» Гобельовській Ларисі.

Як повідомила фундаторка проєкту «Відчути слово», вихід книги став можливим завдяки підтримці спонсорів: Самоврядування українців Уйпешту; Самоврядування українців Ержибетвароша; Самоврядування українців Ерду.

«Наша видавнича команда прагнула подарувати радість читачам, не залишивши осторонь всіх, хто любить мандрувати таємничими стежками казки. Сподіваємося, що ми впорались із цим завданням. Ми раді зробити світ незрячих читачів яскравішим і наповнити його дивом чарівного слова», - зазначила Княгинецька.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року українці в Угорщині оголосили новий міжнародний книжковий проєкт «Відчути слово» з фокусом на українських читачів з вадами зору. Зауважується, що проєкт некомерційний.

Княгинецька також повідомила, що до липня 2021 року планується видати цікаві збірки, і «майже всі видання стануть історичними подіями в Угорщині».

За її словами, у липні - серпні 2021 року заплановано презентацію всіх україномовних книг шрифтом Брайля в бібліотеці іноземної літератури в Будапешті.

Як зазначила фундаторка проєкту «Відчути слово», ці видання надійдуть до двох найбільших бібліотек Угорщини. Зокрема, окрім Державної бібліотеки іноземної літератури в Будапешті, два екземпляри автоматично потраплять до фонду Національної бібліотеки імені Ференца Сечені.

У жовтні минулого року в столиці Угорщини Будапешті уперше вийшла друком україномовна збірка казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля. «Інклюзивне видання стало справжньою історичною подією для українців в Угорщині», - зауважила Княгинецька.

Як повідомила Княгинецька, до нової книжки увійшли твори Еліни Заржицької, Ольги Репіної, Любові Швець, Дзвінки Дячок, Лесі Кічури, Інни Калини та Сашка Дерманського.

Примірники книги, як зазначалося, будуть передані на безоплатній основі до Угорської Національної бібліотеки імені Ференца Сечені, Державної бібліотеки іноземної літератури м.Будапешт. Крім того, видання безоплатно передадуть до бібліотек України. Подарункові видання також надішлють українським незрячим читачам Туреччини, Угорщини, Іспанії, Канади та України.

Фото: Укрінформ, Uljana Knyahinecka