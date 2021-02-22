Українські та латвійські школярі обміняються досвідом в рамках освітнього проєкту
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Посольства України в Ризі.
Як зазначається, угоду про співробітництво підписали директорка Гімназії ім. Спідоли Ілзе Вілкарсе та директорка Гімназії №28 Запорізької міської ради Ірина Бурма за участі посла України в Латвії Олександра Міщенка та посла Латвії в Україні Юріса Пойканса (в онлайн-режимі).
Посол України Міщенко привітав підписання зазначеної угоди, зазначивши, що координована діяльність української та латвійської гімназій сприятиме розвитку інноваційного європейського освітнього простору в Україні, а також спільній участі учбових закладів у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Відомо, що на перших етапах співпраці українська та латвійська гімназії планують проводити спільні заходи, спрямовані на ознайомлення з системою освіти в Україні та Латвії, проведення спільних онлайн-уроків, проєктної діяльності, здійснювати обмін освітніми програмами, досвідом викладання тощо.