Українські та латвійські школярі обміняються досвідом в рамках освітнього проєкту

Запорізька гімназія №28 в Україні та Єлгавська державна гімназія ім.Спідоли в Латвії в рамках підписаної угоди про співпрацю за підтримки посольств України в Латвії та Латвії в Україні здійснюватимуть освітній обмін та спільні онлайн-уроки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Посольства України в Ризі.

Як зазначається, угоду про співробітництво підписали директорка Гімназії ім. Спідоли Ілзе Вілкарсе та директорка Гімназії №28 Запорізької міської ради Ірина Бурма за участі посла України в Латвії Олександра Міщенка та посла Латвії в Україні Юріса Пойканса (в онлайн-режимі).

Посол України Міщенко привітав підписання зазначеної угоди, зазначивши, що координована діяльність української та латвійської гімназій сприятиме розвитку інноваційного європейського освітнього простору в Україні, а також спільній участі учбових закладів у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Відомо, що на перших етапах співпраці українська та латвійська гімназії планують проводити спільні заходи, спрямовані на ознайомлення з системою освіти в Україні та Латвії, проведення спільних онлайн-уроків, проєктної діяльності, здійснювати обмін освітніми програмами, досвідом викладання тощо.

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