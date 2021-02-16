До Посольства України в Японії завітав український сумоїст

Український сумоїст, багаторазовий призер європейських кубків, Сергій Соколовський завітав до Посольства України в Японії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку українського диппредставництва.

Як зазначається, Сергій Соколовський народився в Мелітополі, а вже протягом двох років проживає в Японії, присвятивши своє життя сумо.

Його японське ім'я 獅司 - шіші - означає "лев", а школа сумо, до якої належить Сергій, має назву 入間川部屋 - ірумагава-бея.

Цього року під час турніру сумо, який проходив в Токіо з 10 по 24 січня, Сергій отримав шість перемог, що є дуже високим результатом.



Фото: Посольство України в Японії