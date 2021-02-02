Видавництво в Італії шкодує про неправдиві дані про Україну в підручнику і готове до співпраці – посольство

У видавництві «Pearson» в Італії висловили жаль з приводу ситуації, яка виникла через виявлені факти спотворення інформації про Україну в італійському шкільному підручнику з географії та наголосили на готовності спільно обговорювати з посольством України в Римі зміст підручників щодо української тематики.

Як повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства, про це йдеться у листі-відповіді видавництва на відповідне звернення української дипустанови з цього приводу, передає Укрінформ.

«Ми вітаємо такий конструктивний підхід, який дозволить надавати авторам посібників інформаційну допомогу для висвітлення української тематики», - зазначили в посольстві.

Як зауважується, в дипустанові планують застосовувати підхід «Нічого про Україну без України» у відносинах з видавництвами, які несуть відповідальність за видані підручники спільно з автором та академічною спільнотою (контроль з боку Міносвіти Італії за підручниками був скасований після прийняття Закону №448/1998).

У зв’язку з цим в посольстві закликали усіх небайдужих українських батьків повідомляти посольству, видавництвам та власним школам про факти фальсифікації української історії чи будь-якої іншої інформації про Україну в шкільних підручниках, які рекомендує та чи інша школа.

«Це новий і важливий напрямок спільної роботи посольства та української громади Італії, який, безсумнівно, сприятиме отриманню учнями італійських шкіл неупередженої інформації про нашу державу», - зазначили в дипустанові.

У посольстві пояснили: відповідно до принципу «шкільної автономії» та італійської нормативної бази стосовно підручників («Adozione libri di testo»), місцеві школи та вчителі самі визначають список підручників для різних класів у співпраці з батьківськими організаціями, які долучаються до проведення оцінки підручників (що випливає зі ст. 7 Законодавчого декрету 297/1994 та інших циркулярів).

Як повідомляв Укрінформ, посольство України в Італії у зв’язку з виявленням фактів спотворення інформації про Україну в шкільному підручнику з географії офіційно звернулося до міністерства освіти Італії, видавництва та автора підручника з проханням виправити відповідний текст.

У диппредставництві зазначили, що прикрі випадки поширення в італійських навчальних закладах спотвореної інформації про ситуацію в Україні не залишаються поза увагою посольства.

В офіційному зверненні посольство переконливо попросило виправити згаданий текст, пропонуючи, у свою чергу, свою співпрацю у контексті надання авторам навчальних посібників правдивої інформації щодо подій в Україні.

Фото: Укрінформ, Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia