Посольство закликало виправити неправдиву інформацію про Україну в італійському підручнику

Посольство України в Італії у зв’язку з виявленням фактів спотворення інформації про Україну в шкільному підручнику з географії офіційно звернулося до міністерства освіти Італії, видавництва та автора підручника з проханням виправити відповідний текст.

Про це йдеться на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як розповіли в диппредставництві, прикрі випадки поширення в італійських навчальних закладах спотвореної інформації про ситуацію в Україні не залишаються поза увагою посольства.

«Ми завжди оперативно реагуємо на подібні маніпуляції, а відтак дякуємо небайдужим громадянам, які привертають нашу увагу до таких випадків. Так сталося й цього разу, коли у відповідному розділі підручника з географії для учнів італійської середньої школи уважними читачами було виявлено некоректну інформацію про ситуацію в нашій державі та замовчування агресії РФ проти України», - розповіли в диппредставництві.

Як зауважили в дипустанові, «в офіційному зверненні посольства на видавництво, міністерство освіти Італії та автора підручника переконливо просимо виправити згаданий текст, пропонуючи, у свою чергу, нашу співпрацю у контексті надання авторам навчальних посібників правдивої інформації щодо подій в Україні».

Фото: Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia