Українці в Латвії зможуть вакцинуватись від COVID-19: у посольстві пояснили деталі

Посольство України в Латвійській Республіці на основі наданої в Міністерстві охорони здоров’я Латвії інформації пояснило, як і коли громадяни України, що перебувають в Латвії, зможуть вакцинуватися від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба дипустанови, передає Укрінформ.

Як зазначається, за отриманою на запит посольства України інформацією від Міністерства охорони здоров’я Латвії передбачено, що першочергове право на вакцинацію матимуть:

- громадяни Латвії;

- особи, які постійно проживають в Латвії і мають юридичний статус негромадян Латвії;

- іноземці, які мають дозвіл на постійне проживання в Латвії;

- особи, які соціально застраховані відповідно до Закону «Про державне соціальне страхування» (працюють в Латвії).

З цих груп пріоритет для отримання вакцинації буде надано:

- медичному персоналу (включаючи іноземців, які мають право отримувати оплачувані державою послуги охорони здоров’я);

- працівникам та клієнтам центрів довготривалого соціального обслуговування, а також людям похилого віку старше 60 років та людям з хронічними захворюваннями (вакцинація планується в лютому).

«Іноземці, в тому числі громадяни України, які перебувають в Латвії тимчасово, будуть мати можливість провести вакцинацію після того, як держава забезпечить проведення вакцинації вищезазначеної категорії осіб. Таким чином, громадяни України, які мають право на оплачені державою медичні послуги, отримають вакцину відповідно до плану вакцинації в межах пріоритетних груп, до яких вони належать», - зазначили в посольстві.

Як зауважили в дипустанові, попередньо планується, що інформація про те, коли можна буде подати заявку на вакцинацію, надсилатиметься за допомогою різних електронних засобів, у тому числі персоналізованих, із залученням сімейних лікарів, муніципалітетів, неурядових організацій, а також шляхом її опублікування на вебсайтах відповідальних установ та в ЗМІ.

Зазначається, що 28 січня 2021 р. Кабінет Міністрів Латвії затвердив розроблений Міністерством охорони здоров'я план вакцинації проти COVID-19, який передбачає до кінця літа 2021 р. вакцинувати 70% мешканців країни (або 1,2 млн. осіб старше 16-ти років).

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Як повідомлялося, в Латвії в січні почалася вакцинація від COVID-19. Зараз у країні вакцинують лікарів, соціальних працівників та мешканців притулків для людей похилого віку. Масова вакцинація в Латвії почнеться дещо пізніше. Прем'єр-міністр країни Кріш'яніс Каріньш висловив сподівання, що нещодавно призначений новий міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс зможе добитися збільшення темпів вакцинації.