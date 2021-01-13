Українські мігранти в Латвії зможуть безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу

У Латвії українські мігранти, як і громадяни інших країн, зможуть безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу.

Як передає Укрінформ з посиланням на Delfi, для цього необхідно мати постійну посвідку на проживання або здійснювати внески держстрахування в країні.

«Іноземці з постійною посвідкою на проживання в Латвії, а також іноземці, які роблять внески обов'язкового державного страхування, зможуть отримати вакцину від Covid-19 за рахунок держави», - пояснив представник Міністерства охорони здоров'я Латвії Оскарс Шнейдерс.

Він пояснив, що вакцинація від Covid-19 є частиною оплачуваної державою охорони здоров'я, і ​​всі, хто досі міг претендувати на державну медичну допомогу, також зможуть отримати безкоштовну вакцину. Також безкоштовно вакцинуватися зможуть українські пенсіонери, які мешкають у Латвії, що передбачено в міждержавних договорах з Україною.

Крім того, за словами чиновника, вакцину можуть отримати подружжя, які мають тимчасову посвідку на проживання і виховують дітей до семи років або трьох дітей до 15 років.

Решта власників тимчасової посвідки на проживання зможуть отримати вакцину лише в тому разі, якщо вони працюють на території Латвії і роблять соціальні внески.

Як повідомлялося, в Латвії почалася вакцинація від COVID-19. Зараз у країні вакцинують лікарів, соціальних працівників та мешканців притулків для людей похилого віку. Масова вакцинація в Латвії почнеться дещо пізніше. Прем'єр-міністр країни Кріш'яніс Каріньш висловив сподівання, що нещодавно призначений новий міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс зможе добитися збільшення темпів вакцинації.