В Українському науковому інституті Гарвардського університету стартує конференція про Україну

Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ) сьогодні розпочинає онлайн-конференцію «Why Is Ukraine a Democracy?» («Чому Україна вибрала демократію?»).

Про це повідомляє в Фейсбуці Український інститут, який є партнером УНІГУ, передає Укрінформ.

«1-5 лютого пройде міжнародна конференція «Why Is Ukraine a Democracy?». Науковці, політики та громадські діячі обговорять питання минулого, сучасного й майбутнього української демократії», - йдеться у дописі.

Як зазначається, сьогодні о 19:00 UTC+2 (за українським часом) відбудеться перша дискусійна панель на тему «Роль історії в розвитку української демократії».

Серед її учасників:

- програмна менеджерка напряму «Академічні програми» Олександра Гайдай (Український інститут, Київ);

- голова відділу українських студій в Оттавському університеті (Канада) Домінік Арель;

- професор кафедри нової і новітньої історії України в Українському католицькому університеті Ярослав Грицак;

- історикиня, наукова співробітниця Единбурзького університету (Велика Британія) Наталя Кібіта.

Модератором дискусії виступить директор УНІГУ Сергій Плохій.

З повною програмою конференції можна ознайомитися за посиланням: https://huri.harvard.edu/tcup-conference.

Захід проходить у Zoom англійською із синхронним перекладом українською. Для участі необхідно зареєструватися: http://bit.ly/2NGg4cS.

Як повідомляв Укрінформ, коференція «Why Is Ukraine a Democracy?» стане першим заходом в рамках Програми дослідження сучасної України (TCUP) ім. Джеймса Темертея в УНІГУ.

Очільниця програми, антропологиня, робота якої зосереджена на Україні, Емілі Ченнел-Джастіс розповіла раніше, що конференція спочатку планувалася на квітень минулого року, але через COVID-19 довелося змінити її дати та формат, перенісши в онлайн.

Головним доповідачем буде відомий американський політолог та економіст, директор Центру міжнародної політики імені Форда Дорсі Мастерса при Стенфордському університеті (США) Френсіс Фукуяма, який виголосить свою доповідь у середу, 3 лютого.

Протягом тижня відбуватиметься не більше однієї відкритої (панельної) дискусії на день.

Як зазначається, конференція збере академічну та експертну спільноту з метою обговорення демократичного розвитку України від минулого до сьогодення та перспектив на майбутнє.

У рамках серії панельних дискусій упродовж тижня планується розглянути, зокрема, вплив історічних аспектів на сучасні події та демократичний розвиток України, стан громадянського суспільства, реформи, питання вимушених переселенців з Криму і Донбасу та їх реінтеграції тощо.

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Науково-дослідну Програму TCUP в Українському науковому інституті Гарвардського університету було запроваджено в 2019 році. Вона задумана як місток між науковими та політичними спільнотами з метою сприяння глибшому розумінню України у світі. Має на меті вивчення процесів та явищ, які відбуваються в сучасній Україні.

У найближчих планах програми було проведення кількох конференцій та наукових форумів, із залученням науковців, в першу чергу, нинішніх та колишніх стипендіатів, гостей УНІГУ та колег з України. Але в березні 2020 року через COVID-19 Гарвард перейшов на дистанційне викладання та оголосив про закриття бібліотек, інститутів та інших підрозділів, що позначилося на всіх аспектах функціонування Українського інституту.

Поточна програма досліджень TCUP зосереджена на питаннях, пов'язаних з внутрішньо переміщеним населенням, вивченні політики та імплементації державної практики. Діє завдяки фінансовій підтримці українсько-канадського бізнесмена і філантропа Джеймса Темертея і Фонду родини Темертей (Temerty Family Foundation).

Український науковий інститут Гарвардського університету (Harvard Ukrainian Research Institute, HURI) — дослідницький інститут у Гарварді, який займається українськими студіями.

Про інші заходи в рамках програми можна дізнатися тут.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Research Institute, Harvard University