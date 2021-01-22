Український науковий інститут Гарвардського університету запрошує на Літню школу україністики онлайн

Літня школа україністики при Українському науковому інституті Гарвардського університету (УНІГУ) пройде 21 червня по 6 серпня онлайн.

Про це повідомляється на сторінці УНІГУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, завдяки віртуальному формату вартість навчання для багатьох охочих буде меншою.

Заявки прийматимуть до 15 квітня.

Пропонується обмежена кількість стипендій.

Детальніша інформація буде згодом. Ознайомитись із основними курсами та зареєструватися можна за посиланням: https://huri.harvard.edu/harvard-ukrainian-summer-institute.

Як зазначається на сайті Українського наукового інституту Гарвардського університету, Літня школа (Harvard Ukrainian Summer Institute, HUSI) є єдиною в своєму роді програмою в Північній Америці. Вона пропонує сім тижнів інтенсивного акредитованого університетського навчання з українознавства. Програма включає три академічні курси, які пропонуються в Літній школі, та щотижневу серію лекцій, що проводить Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ).

Літня школа україністіки існує з 1971 року і щороку збирає найкращих студентів, аспірантів та працюючих спеціалістів з усього світу, які мають професійний, перш за все, науковий інтерес до України, її мови, культури, історії чи політики.

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