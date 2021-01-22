Фукуяма виступить на конференції в Гарварді, присвяченій сучасній Україні

Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ) проведе 1-5 лютого онлайн-конференцію «Чому Україна - це демократія?», на якій виступить відомий американський філософ, економіст, політичний і громадський діяч Френсіс Фукуяма.

Коференція стане першою в рамках Програми дослідження сучасної України (TCUP) ім. Джеймса Темертея в УНІГУ, розповіла очільниця програми Емілі Ченнел-Джастіс, передає Укрінформ з посиланням на сайт УНІГУ.

Ченнел-Джастіс повідомила, що конференція «Чому Україна - це демократія?» («Why Is Ukraine a Democracy?») спочатку планувалася на квітень минулого року, але через COVID-19 довелося змінити її дати та формат, перенісши в онлайн.

«Наш головний доповідач, Френсіс Фукуяма, виголосить свою доповідь у середу, 3-го лютого, і це цілком відповідатиме нашій традиції проведення інститутських семінарів, які припадають на середу. Протягом того тижня ми будемо проводити не більше однієї відкритої (панельної) дискусії на день, щоби люди не перевтомлювалися від багатогодинної прип’ятості до екранів своїх комп’ютерів. Таким чином, якщо ми "розтягнемо" конференцію на кілька днів, то ті, хто не зміг долучитися до нас, скажімо, у понеділок, зможуть зробити це у вівторок чи в середу», - зазначила очільниця TCUP.

Вона додала, що «поки що важко сказати, чи це рішення виявиться найкращим з усіх можливих, але я сподіваюсь, що нам вдасться створити атмосферу "доковідної" конференції і що такий формат дозволить залучити до спільної розмови учасників та доповідачів з різних дискусійних груп».

Як зазначається, конференція збере академічну та експертну спільноту з метою обговорення демократичного розвитку України від минулого до сьогодення та перспектив на майбутнє.

У рамках серії панельних дискусій упродовж тижня планується розглянути, зокрема, вплив історічних аспектів на сучасні події та демократичний розвиток України, стан громадянського суспільства, реформи, питання вимушених переселенців з Криму і Донбасу та реінтеграції тимчасово окупованих територій тощо.

До участі в заході запрошують науковців, журналістів, політиків та широку громадськість.

Зареєструватись на конференцію можна за посиланням, зазначивши панелі, які цікавлять:

Програма заходу та учасники дискусій - тут.

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Програму TCUP Український науковий інститут Гарвардського університету було запроваджено в 2019 році. За задумом, ця науково-досліднa програма має на меті вивчення процесів та явищ, які відбуваються в сучасній Україні. І за рік своєї діяльності вона стала важливою складовою УНІГУ. У найближчих планах програми було проведення кількох конференцій та наукових форумів, із залученням науковців, в першу чергу, нинішніх та колишніх стипендіатів, гостей УНІГУ та колег з України.

Але в березні 2020 року через COVID-19 Гарвард перейшов на дистанційне викладання та оголосив про закриття бібліотек, інститутів та інших підрозділів, що позначилося на всіх аспектах функціонування Українського інституту.

Український науковий інститут Гарвардського університету (Harvard Ukrainian Research Institute, HURI) — дослідницький інститут у Гарварді, який займається українськими студіями.

Як зазначається, Програма Temerty Contemporary Ukraine (TCUP) – це місток між науковими та політичними спільнотами з метою сприяння глибшому розумінню України у світі. Її роль полягає в усвідомленні, описі та поясненні складних процесів у сучасній Україні за допомогою соціологів та дослідників політики, висвітленні та аналізі різних аспектів громадського, культурного та політичного життя в України сьогодні.

Поточна програма досліджень TCUP зосереджена на питаннях, пов'язаних з внутрішньо переміщеним населенням, вивченні політики та імплементації державної практики. Діє завдяки щедрій фінансовій підтримці українсько-канадського бізнесмена і філантропа Джеймса Темертея і Фонду родини Темертей (Temerty Family Foundation).

Директорка TCUP Ченнелл-Джастіс - антропологиня, робота якої зосереджена на Україні.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Research Institute, Harvard University