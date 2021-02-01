Український фольклорний ансамбль «Калина» в Бразилії відзначив 52-річчя

Понад пів століття діяльності відсвяткував Український фольклорний ансамбль «Калина» в Бразилії.

Про це повідомляється на сторінці колективу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«"Калина" святкує 52 роки своє діяльності! Упродовж 52 років зберігаємо українські традиції через танець, ремесла, хор, кухню та різноманітні заходи. Хай живе "Калина"!», - зазначається в дописі.

Як повідомлялося, Український фольклорний ансамбль «Калина» (м. Уніао-да-Віторія, Бразилія) був заснований 29 січня 1969 року з метою збереження українських культурних традицій.

У репертуарі колективу - танці, що відтворюють хореографію та одяг з різних регіонів України.

Ансамбль «Калина» відомий численними виступами у містах Бразилії, особливо в таких як Куритиба, Флоріанополіс, Порту-Алегрі та Сан-Паулу.

У 2010 році Український фольклорний ансамбль «Калина» здійснив перший міжнародний тур через Україну та Сполучені Штати Америки. Він взяв участь у 3-му Міжнародному щорічному фестивалі фольклору «Етновир» у місті Львові, а також виступив на козацькому фестивалі української слави «Кульчиці-фест» у місті Самборі.

Як повідомлялося, в 2020 році в Бразилії своє 90-річчя відзначив український фольклорний колектив «Барвінок», а фольклорний гурт «Веселка» з міста Прудентополіс відсвяткував 62-річчя діяльності.

Фото: Prefeitura de Piratuba (з архіву)