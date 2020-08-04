Посол Троненко привітав гурт «Веселка» в Бразилії з 62-річчям

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії Ростислав Троненко разом з дружиною Фабіаною привітали українсько-бразильський фольклорний гурт «Веселка» з міста Прудентополіс з 62-річчям.

Як передає Укрінформ, відповідне відео розміщене у неділю на сторінці Фабіани Троненко в Фейбуці.

«Сердечно вітаємо фольклорний гурт «Веселка» з міста Прудентополіс, штат Парана, з 62-ю річницею його заснування! Бажаємо веселкового настрою, нових творчих злетів та Многая літа!», - сказав Троненко.

Вітальні слова виголосила також дружина дипломата.

«Веселка» була заснована 1 серпня 1958 року, йдеться на сторінці гурту в Фейсбуці. Як зазначається, сьогодні колектив відомий в Бразилії та за її межами, виступає на ярмарках, виставках, конгресах, фестивалях тощо. Наразі гурт складається з 90 учасників різного віку.

Відповідно до свого Статуту, «Веселка» головним завданням називає вивчення, просування та розповсюдження народних традицій, а також інших українських та бразильських мистецьких та культурних проявів, через курси танців, пісень, театру, мюзиклів тощо як внесок у художній та культурний розвиток.

Фото: сторінка Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka в Фейсбуці

Відео: Embaixatriz da Ucrânia no Brasil