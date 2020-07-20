Українському фольклорному колективу «Барвінок» в Бразилії – 90 років

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова привітала український фольклорний колектив «Барвінок» в Бразилії з 90-річчям створення.

Про це повідомляється на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Facebook.

«Щиро вітаю вас із 90-річним ювілеєм заснування українського фольклорного колективу «Барвінок»! Хотіла б подякувати за вашу активну роль у збереженні та підтриманні української культури, народного танцю та співу в Бразилії!», - зазначається у привітанні.

Зазначається, що «численні перемоги гурту свідчать про успішну діяльність колективу, його високий професіоналізм, сумлінну і самовіддану працю з виховання молодого покоління українців в Бразилії, про невтомне бажання зберігати українську культуру, поширювати її в державі, яка стала домівкою».

Джапарова назвала колектив «провідниками українськї культури та містком дружби між українським та бразильським народами, які поєднані більш ніж віковою історією, тими, хто допомагає усвідомлювати українську гідність».

«Нехай додає усім вам наснаги й оптимізму рідне неповторне мистецтво, в якому втілена безсмертна душа українського народу», - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ, побажавши колективу, зокрема, «і надалі зберігати українську пісню та плекати українське слово».

Український фольклорний колектив «Барвінок» був заснований у 1930 році українськими іммігрантами в Бразилії. Розташований в місті Куритиба, штат Парана, зазначається на офіційному сайті колективу в Facebook.

Фото: сторінки Folclore Ucraniano Barvinok, Управління закордонного українства МЗС України в Facebook