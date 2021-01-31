Консул у Нідерландах поспілкувався з українцями онлайн

У Нідерландах консул України Юрій Карпук провів консультацію для українських громадян у режимі онлайн.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“В онлайн режимі було надано розгорнуті відповіді на запитання громадян України. Зокрема, щодо вакцинації в Нідерландах, режиму в'їзду в країну, обмеженнь в умовах пандемії, було надано інформацію щодо запроваджених додаткових заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу”, - розповів Карпук у коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

Консул також подякував за співпрацю та підримку Фундації "Українці в Нідерландах".

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах було запроваджено з 23 січня комендантську годину на всій території країни. Відповідно до рішення парламенту, вона діє з 21:00 по 04:30. У цей час виходити з дому дозволяється лише, наприклад, на роботу та з метою вигулу собак. Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. За її порушення накладають штраф у розмірі 95 євро.