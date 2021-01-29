СКУ закликав ЄС терміново підтримати доступ України до вакцин від COVID-19

Світовий конґрес українців (СКУ) цього тижня звернувся до президентів Європейського парламенту, Єврокомісії та Європейської Ради з проханням терміново надати 100 000 доз вакцин для працівників, задіяних на передовій боротьби з COVID-19 в Україні.

Про це йдеться на сайті СКУ, передає Укрінформ.

Як зазначається, СКУ підтримує позицію 13 міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, висловлену в листі від 6 січня 2021 р., про те, що Європейський Союз повинен сприяти доступу до вакцин для країн «Східного партнерства», зокрема України.

У Світовому конґресі українців також привітали повідомлення єврокомісара з політики сусідства та розширення Олівера Варгелі, який 19 січня заявив, що будуть вивчені варіанти раннього забезпечення вакцин країнами-партнерами.

«Виклики, що стоять перед Україною, ще більш загострені через триваючу російську військову та економічну агресію РФ проти України. Для порятунку життів українських лікарів та медичних працівників, а також зменшення ризиків, життєво важливо мати належний захист. Це не лише допоможе підтримати систему охорони здоров’я в країні, що має мільйони міжлюдських контактів з ЄС, але також буде добрим сигналом про європейську солідарність для українців», – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Як повідомлялося, МЗС України веде перемовини з країнами ЄС щодо можливості придбання або отримання від них у якості допомоги вакцин проти COVID-19.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу заступник міністра Василь Боднар.

«МЗС доручило послам у всіх європейських столицях обговорити можливості підтримки, щодо надлишків вакцин... Наразі вже отримано певні позитивні сигнали від країн ЄС, що вони можуть нам передати або продати надлишки», - сказав заступник міністра, але не став розголошувати деталі.

Нагадаємо, в усіх країнах ЄС вакцинація розпочалася одночасно 27 грудня.