Телепроєкт в Катовіце, присвячений українській громаді в Польщі, готує третю програму

У середу, 3 лютого, на телеканалі TVP3 Katowice вийде третя серія в рамках телепроєкту українською мовою з польськими субтитрами «Далеко від дому» для українців, які проживають та перебувають у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Польщі, передає Укрінформ.

Як зазначається, третій випуск вийде в ефір о 17:30.

Проєкт «Далеко від дому» присвячений актуальним проблемам української громади, презентації української культури та традицій. Його авторами є редактори Маріанна Дуфек і Томаш Шимборський. Що два тижні Софія Ветряк розповідає про останні події з життя у Польщі своїх співвітчизників, а також відповідає на найбільш актуальні для них питання. Обов’язковим елементом програми є розмова зі спеціальним гостем.

Трансляція першого випуску даного медійного проєкту відбулась на телеканалі TVP3 Katowice 7 січня і була присвячена роботі ГКУ в Кракові. Переглянути випуск можна за посиланням: https://katowice.tvp.pl/51526688/daleko-od-domu.

У другому випуску проєкту спеціальним гостем став почесний консул України в Катовіцах др. мед. Ярослав Вечорек, зазначили в пресслужбі генерльного консульства України в Кракові.

Переглянути цей випуск можна за посиланням: https://katowice.tvp.pl/51526688/daleko-od-domu.

«Поєднання двох країн та двох націй - це головна мета нової програми на TVP3 Katowice "Далеко від дому". Ми спробуємо допомогти українцям інтегруватися до польського суспільства, щоб вони могли побудувати тут свій другий дім. У цій двомовній програмі ми познайомимо поляків з українською культурою та традиціями, а також покажемо місця, які варто відвідати», - йдеться на сайті телеканалу.

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Як повідомлялося, за даними Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець 2019 року в країні перебували понад 1,3 млн громадян України.

Фото: Укрінформ, poland.mfa.gov.ua