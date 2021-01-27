Україна і Польща працюють над проєктом міжнародної технічної допомоги

Україна і Польща розпочали роботу над новим проєктом міжнародної технічної допомоги.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Мінрегіону, про це йшлося на зустрічі міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького.

"Ми цінуємо багаторічну підтримку польських партнерів, конструктивний діалог та постійну можливість для вивчення сусідського досвіду – найціннішого ресурсу у будь-якому починанні. Особливо в реформуванні вугільних регіонів – одного з пріоритетів роботи", - сказав Чернишов.

Сторони дійшли згоди, що одним з головних інструментів, який виведе регіональну співпрацю двох країн на нову сходинку, може стати проєкт міжнародної технічної допомоги, який реалізуватиме Мінрегіон спільно з польським Міністерством фондів і регіональної політики. Він спрямований на підтримку імплементації Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 роки у частині муніципальної політики та розвитку міських територій.

Співрозмовники домовилися продовжувати діалог щодо розробки проєкту у 2021 році. Вони дійшли згоди найближчим часом провести онлайн-зустрічі співголів Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва, а вже у другому півріччі 2021 року провести повноцінне засідання Координаційної ради.

Посол Польщі звернув увагу на важливість постійної підтримки високого рівня відносин між країнами.

«Для нас важливо йти вперед. Попри пандемію, співпраця України та Польщі не повинна сповільнюватися», – підкреслив Ціхоцький.

Від початку двостороннього співробітництва регіони України та Республіки Польща підписали понад 500 угод про міжрегіональне співробітництво. Такий високий рівень обміном досвідом зробив Польщу одним з головних партнерів України у розвитку національної економіки, зазначили у Мінгегіоні.