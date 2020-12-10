Новоутворені тергромади є центрами економічного зростання - Чернишов

Новоутворені об'єднані територіальні громади в Україні є центрами економічного зростання з новим якісним управлінням та ресурсами.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив під час виступу сьогодні на Міжнародній онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інституції, фінанси та люди".

«В українському уряді неодноразово наголошували, що новоутворені громади - це центри економічного зростання з новим якісним менеджментом та ресурсами. Лідери новоутворених громад - це менеджери, які зацікавлені в розвитку громад, залученні інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх", - сказав Чернишов.

За його словами, в Мінрегіоні концентруються на тому, щоб допомогти громадам наступного року залучати інвестиції і створювати інфраструктурні проєкти.

«Керівництво у громадах має концентруватися на стимулюванні зацікавленності роботодавців створювати нові робочі місця, сприяти зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці", - підкреслив міністр.

За словами Чернишова, новоутворені громади мають усвідомлювати, що їх об'єднує не лише назва, але і спільне майбутнє та економічний розвиток.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 4 грудня підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (№ 3651-д). Закон є одним з необхідних для завершення реформи децентралізації в Україні.

Документ врегульовує питання реорганізації сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, а також закінчення повноважень їх очільників у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Закон також урегульовує питання правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків громад, території яких були включені до затверджених урядом ОТГ, і райрад, які представляли спільні інтереси тергромад ліквідованих районів.

Наразі в Україні функціонують 1469 спроможних ОТГ.