Для українців у Португалії служитиме новий священник

З Благословення Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава та Голови ПМВ владики Степана Суса о. Андрій Полторацький призначений надавати душпастирську опіку українцям греко-католикам у Португалії.

Про це повідомляє Пасторально-міграційний відділ - Патріарша курія УГКЦ, передає Укрінформ.

Як зазначається, священник мешкатиме неподалік м. Авейру і служитиме для українських громад у містах Віла-Нова-де-Гайя, Агеда, Брага та інших, що розташовані на півночі країни.

Отець Андрій планує розпочати своє служіння вже у лютому.

Зауважується, що таке призначення стало можливим завдяки старанням Пасторально-міграційного відділу, який вивчає потреби у священниках у тих країнах, де немає структур УГКЦ, але є українці, і шукає відповідних кандидатів на таку місійну працю.

Отець Андрій розповів, що в Португалії він був минулої зими, від середини грудня до кінця лютого. «Мешкав в Авейру, в римо-католицькій семінарії. Служив для наших греко-католиків у Віла-Нова-де-Гайя, Агеда, Сан-Жуан-Да-Мадейра, Арріфана, їздив до Браги. Там є наші прекрасні громади, десь більші, десь менші, але є наші люди і всі вони потребують пасторальної опіки. 7 років для них нікого немає на постійній основі для служіння. Їм важко, тим більше враховуючи ситуацію з ковідом. Деякі парафії не мають Служби Божої цілий місяць”, - поділився душпастир.

Священник розповів, що сам вже потроху опановує португальську і планує продовжити вивчати мову вже у середовищі. Отець Андрій також володіє англійською.

«Основне – працювати, вчити мову, намагатися інтегруватися у те суспільство і ті реалії. Співпрацюватиму з Римо-Католицькою Церквою, адже їду на їх територію, служитиму з їх дозволу. Звичайно, важлива підтримка парафіян, їхнє ставлення. Я знаю, що наші парафіяни там добрі і хороші, вони тримаються разом, гуртуються, допомагають один одному, організовують різні акції», - зазначив священник.

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Як розповідається, отець Андрій Полторацький – неодружений священник, належить до Київської архієпархії. За три роки священства здійснював душпастирські візити до українців греко-католиків на Кіпрі, в Португалії та Сінгапурі. До призначення на служіння у Португалії допомагав на Львівщині отцям-редемптористам у храмі святих апостолів Петра і Павла м. Новояворівськ.

Фото: pmv.ugcc.org.ua