У польському Ольштині відбувся чин архиєрейського найменування нового єпископа УГКЦ
Новий єпископ очолить створену в листопаді минулого року нову єпархію УГКЦ – Ольштинсько-Гданську, передає Укрінформ з посиланням на Сerkiew.eu.
Як зазначається, чин найменування в катедральному соборі новоутвореної Ольштинсько-Гданської єпархії звершив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав спільно з митрополитом Перемишльсько-Варшавським Євгеном Поповичем, єпископом-помічником Самбірсько-Дрогобицької єпархії Григорієм Комаром.
У суботу, 23 січня, в катедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці в Ольштині відбулася архиєрейська літургія з чином архиєрейської хіротонії отця Аркадія і чином його інтронізації на першого єпископа Ольштинсько-Гданської єпархії.
Як повідомлялося, 25 листопада 2020 року в Ватикані Папа Римський Франциск поблагословив рішення Синоду єпископів УГКЦ і проголосив про створення нової Ольштинсько-Гданської єпархії УГКЦ, призначивши її першим єпископом отця Трохановського. Центром єпархії є Ольштин, а катедральним собором – храм Покрови Пресвятої Богородиці.
Владика Аркадій Трохановський донині був парохом парафії Воздвиження Чесного Хреста у місті Валч (північний захід Польщі) та протопресвітером Кошалінського деканату.
Фото: Збіґнєв Піщако
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