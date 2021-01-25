У польському Ольштині відбувся чин архиєрейського найменування нового єпископа УГКЦ

Чин архиєрейського найменування нового єпископа Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Аркадія Трохановського відбувся 22 січня в польському місті Ольштині (північний схід країни).

Новий єпископ очолить створену в листопаді минулого року нову єпархію УГКЦ – Ольштинсько-Гданську, передає Укрінформ з посиланням на Сerkiew.eu.

Як зазначається, чин найменування в катедральному соборі новоутвореної Ольштинсько-Гданської єпархії звершив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав спільно з митрополитом Перемишльсько-Варшавським Євгеном Поповичем, єпископом-помічником Самбірсько-Дрогобицької єпархії Григорієм Комаром.

На початку чину було зачитано два декрети Глави УГКЦ: декрет проголошення отця Трохановського єпископом Української Греко-Католицької Церкви і декрет про призначення його першим єпархіальним єпископом новоутвореної Ольштинсько-Гданської єпархії УГКЦ. Опісля новопризначений владика Аркадій проголосив визнання віри та, поклавши руку на Євангеліє, склав присягу на вірність Папі Римському Франциску і Главі УГКЦ Блаженнішому Святославу. У свою чергу, Блаженніший Святослав підкреслив важливість цієї події як для вірних Ольштинсько-Гданської єпархії, так і для всієї УГКЦ.

У суботу, 23 січня, в катедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці в Ольштині відбулася архиєрейська літургія з чином архиєрейської хіротонії отця Аркадія і чином його інтронізації на першого єпископа Ольштинсько-Гданської єпархії.

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Як повідомлялося, 25 листопада 2020 року в Ватикані Папа Римський Франциск поблагословив рішення Синоду єпископів УГКЦ і проголосив про створення нової Ольштинсько-Гданської єпархії УГКЦ, призначивши її першим єпископом отця Трохановського. Центром єпархії є Ольштин, а катедральним собором – храм Покрови Пресвятої Богородиці.

Владика Аркадій Трохановський донині був парохом парафії Воздвиження Чесного Хреста у місті Валч (північний захід Польщі) та протопресвітером Кошалінського деканату.

Фото: Збіґнєв Піщако

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