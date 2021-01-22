В Угорщині створили Консультаційну раду громадських організацій української меншини

У посольстві України в Будапешті відбулося установче засідання Консультаційної ради громадських організацій української меншини в Угорщині як консультативно-дорадчого органу при дипустанові, створеного для сприяння розвитку зв’язків між Україною та українською громадою Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба дипустанови, передає Укрінформ.

«У своїй роботі Консультаційна рада виходитиме з принципів сприяння єдності і процвітанню української громади Угорщини, підтримки розвитку українсько-угорських відносин і відновлення територіальної цілісності України, а основою для її діяльності слугуватиме Меморандум про співпрацю, підписаний Кабінетом Міністрів України та Світовим Конгресом Українців 10 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Участь в інавгураційному засіданні взяли посол України в Угорщині Любов Непоп, голова Товариства української культури Угорщини Ярослава Хортяні, голова об’єднання української молоді та сімей Угорщини «Нова хвиля» Ліліана Грекса, голова Української Асоціації «Єдність» Вікторія Петровська та членкиня правління Українського культурного об’єднання області Чонград Вікторія Штефуца, які підписали спільну заяву про створення Консультаційної Ради.

Фото: hungary.mfa.gov.ua