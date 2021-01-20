Українські письменники долучилися до проєкту українців Угорщини для читачів із вадами зору

Українські письменники Наталія Бонь та Володимир Вакуленко-К. подарували Державній бібліотеці іноземних мов м.Будапешт два україномовних видання шрифтом Брайля, долучившись до міжнародного проєкту українців Угорщини «Відчути слово» з фокусом на українських читачів із вадами зору.

Про це повідомила в Фейсбуці фундаторка Міжнародного книжкового проєкту «Відчути слово» (заснований в місті Будапешт), ініціаторка й видавчиня україномовної збірки казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля в Будапешті Уляна Княгинецька, передає Укрінформ.

Зокрема, Бонь передала книгу своїх віршів «Кольорові небилиці», а Володимир Вакуленко-К. - збірку казок для дітей молодшого шкільного віку «Насипала зима сніжинок на долоньки».

Зазначені книги для читачів із вадами зору вийшли друком в рамках проєкту «Зірки на долонях», засновником якого є Володимир Вакуленко-К., за сприяння підприємства об’єднання громадян «СоцІнтел», громадська організація «Право вибору» (голова Валентина Бутенко), зауважила Княгинецька.

Княгинецька подякувала письменникам за чудові подарунки і зауважила, що видання «Насипала зима сніжинок на долоньки» стало шостою книгою, яка надійшла до фонду Державної бібліотеки іноземної літератури Будапешта.

Таким чином, у рамках проєкту «Відчути слово» фонд Державної бібліотеки іноземних мов Будапешта поповнився такими чудовими україномовними виданнями шрифтом Брайля: збірка казок «Казковий дивосвіт» (видано в Будапешті) та подаровані примірники: «Бузиновий цар», книга І та книга ІІ «Торкнутися слова. Це можливо!», «Кольорові небилиці» та «Насипала зима сніжинок на долоньки».

Княгинецька також анонсувала вихід незабаром другої книги шрифтом Брайля об’єднаних проєктів «Відчути слово» та «Зірки на долонях», назву якої, як і саму ідею, ініціатори поки що тримають в таємниці.

Фундаторка проєкту «Відчуй слово» запросила до співпраці видавництва, друкарні, письменників, партнерів, спонсорів і всіх, кому небайдужа доля українського друкованого слова, особливо доля незрячих читачів.

«Основна мета проєкту – зробити важливий внесок у розвиток української книги для читачів з важким порушенням зору. Створюємо історію друкованого українського слова в Угорщині. В рамках проєкту поповнюємо фонд Державної бібліотеки іноземної літератури Будапешта україномовними виданнями шрифтом Брайля! Творімо добро разом», - закликала Княгинецька.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року українці в Угорщині оголосили новий міжнародний книжковий проєкт «Відчути слово» з фокусом на українських читачів з вадами зору.

Княгинецька також повідомила, що до липня 2021 року планується видати цікаві збірки, і «майже всі видання стануть історичними подіями в Угорщині».

За її словами, у липні - серпні 2021 року заплановано презентацію всіх україномовних книг шрифтом Брайля в бібліотеці іноземної літератури в Будапешті.

Княгинецька зауважила, що проєкт некомерційний. Крім Угорщини, книги планують надіслати для українців з вадами зору в Туреччину, Канаду тощо.

Як зазначила фундаторка проєкту «Відчути слово», книги надійдуть до двох найбільших бібліотек Угорщини. Зокрема, окрім Державної бібліотеки іноземної літератури в Будапешті, два екземпляри автоматично потраплять до фонду Національної бібліотеки імені Ференца Сечені.

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У жовтні минулого року в столиці Угорщини Будапешті уперше вийшла друком україномовна збірка казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля. «Інклюзивне видання стало справжньою історичною подією для українців в Угорщині», - зауважила Княгинецька.

Видання містить кольорові ілюстрації для читачів з важким порушенням зору, які здійснив український художник Олександр Гембік. Для незрячих читачів пропонуються рельєфно-крапкові ілюстрації, які можна відчути на дотик, адаптовані українською художницею Ольгою Разлом.

Як повідомила Княгинецька, до нової книжки увійшли твори Еліни Заржицької, Ольги Репіної, Любові Швець, Дзвінки Дячок, Лесі Кічури, Інни Калини та Сашка Дерманського.

Примірники книги, як зазначалося, будуть передані на безоплатній основі до Угорської Національної бібліотеки імені Ференца Сечені, Державної бібліотеки іноземної літератури м.Будапешт. Крім того, видання також безоплатно передадуть до бібліотек України. Подарункові видання також будуть надіслані українським незрячим читачам Туреччини, Угорщини, Іспанії, Канади та України.

Повідомлялося, що збірка казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля побачила світ за підтримки спонсорів: Товариства української культури в Угорщині; Самоврядування українців Ференцвароша; Самоврядування українців Ержибетвароша; Самоврядування українців Ерду.

Фото: Uljana Knyahinecka