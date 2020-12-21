Українське Посольство в Азербайджані привітало дітей зі святом Миколая
Про це повідомило Посольство України в Азербайджані, передає Укрінформ.
Як зазначили дипломати, за кілька тижнів до свята працівники посольства організували конкурс малюнків і листів до святого Миколая, в якому взяли участь багато дітей в Азербайджані.
На свято кожен учасник конкурсу отримав кошик з українськими смаколиками, а учасники найбільш цікавих і оригінальних привітань отримали спеціальні призи від Посольства - чудові українські книжки.
Українське посольство в Азербайджані привітало дітей зі святом Миколая
За підтримку в реалізації цього чудового заходу Посольство подякувало Торговому Дому України та особисто Алибала Магеррамзаде.
Фото: Посольство України в Азербайджані