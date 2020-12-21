В українську школу в Португалії завітав святий Миколай

Вихованці української суботньої школи «Оберіг», що в португальському місті Ешторіл, зустріли святого Миколая на організованому діаспорянами заході для дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці «Оберегу» у Фейсбуці.

«День Святого Миколая - свято несподіванок і дарунків. Ось і в "Оберіг" сьогодні завітав Святий», - йдеться в дописі.

Організатори свята також поділилися світлинами із зустрічі зі святим Миколаєм.

Насичений подіями рік добігає кінця, і наступає пора, коли дива стають реальністю. 19 грудня Святий Миколай спускається... Опубликовано Українська суботня школа "Оберіг" Португалія Ешторіл Суббота, 19 декабря 2020 г.

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Фото: Українська суботня школа "Оберіг" Португалія Ешторіл