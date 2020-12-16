Назвали переможців Перекладацького конкурсу з української на чеську мову

У посольстві України в Чехії підбили підсумки Перекладацького конкурсу з української на чеську мову.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Оголошення результатів відбулося минулого тижня у форматі відеоконференції.

Цьогоріч на конкурс було надіслано рекордних 24 переклади – по 12 робіт у категорії «Проза» та «Дитяча література».

У категорії «Проза» учасники змагалися в перекладі оповідання Катерини Калитко «Володарка зміїв зі збірки «Земля загублених, або маленькі страшні казки» (Видавництво Старого Лева, 2017 р.), а в категорії «Дитяча література» – уривку з книги Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі».

Членами почесного журі конкурсу стали викладачі української мови та літератури з університетів в Оломоуці, Брно та Празі: Радана Мерзова, Моніка Шевечкова та Тереза Хланьова, а також перекладачка, голова Спілки перекладачів Чехії Гана Лінгартова.

Члени журі цього року прийняли рішення не присуджувати 1-е місце в жодній з категорій.

У категорії «Проза» 2-е місце отримала робота Вероніки Ценкової. Четверте місце між собою розділили переклади подружжя Яни й Павела Мацурових та Доброслави Чепцової, а п’яте місце має робота Віктора Клочка.

У категорії «Дитяча література» 2-е місце посіла Зузана Ванькова, 3-е – Ева Реутова. Четверте місце здобула Лібуше Гронкова, а п´яте місце між собою розділили Штєпан Хладек та Адела Мікешова.

Учасники конкурсу, які зайняли 2 і 3 призові місця, отримають грошові нагороди від Чеської асоціації україністів. Окрім цього, усі переможці цьогорічного конкурсу отримають книжкові подарунки від Українського інституту книги.

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Як зазначається, Перекладацький конкурс із української мови проходить у Чехії цього року вже вчетверте. Організаторами конкурсу є Чеська асоціація україністів та посольство України в Чеській Республіці спільно з Українським інститутом книги, Чеською спілкою перекладачів та Інститутом східноєвропейських студій Філологічного факультету Карлового університету.