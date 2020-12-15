«Дух українського Різдва в Афінах»: українців Греції запрошують ділитися рецептами та історіями

Клуб українок у Греції запрошує українців долучитися до традиційного спільного святкування Різдва в рамках святкових вечорів «Дух українського Різдва в Афінах», яке цьогоріч пройде онлайн.

Про це повідомляється на сторінці клубу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вже три роки поспіль на різдвяні свята наша команда організовує святкові вечори "Дух українського Різдва в Афінах", на який запрошує українських митців. Цьогоріч Різдво в Греції буде святкуватися в особливій атмосфері. У зв'язку з цим пропонуємо разом з нами відсвяткувати Різдво онлайн», - йдеться у дописі.

Як ззначається, організатори шукають 12 господинь, які мають бажання поділитися своїми сімейними різдвяними рецептами на Святвечір та цікавими історіями.

Аби взяти участь, необхідно записати відео приготування різдвяної страви за своїм рецептом, розповісти цікаву сімейну історію святкування Святвечора або Різдва, до 20 грудня надіслати заявку на участь в довільній формі разом з відео на електронну адресу Клубу українок у Греції: ukr.clubwomen.gr@gmail.com.

Найцікавіші відеорецепти та історії будуть опубліковані на сторінці клубу в період з 25 грудня по 5 січня.

Організатори зазначають: «Наша команда та наші підписники, будемо разом з господинями готувати 12 святкових пісних страв, які стануть традиційною прикрасою Святвечора» та обіцяють багато цікавих зустрічей та різдвяного настрою.