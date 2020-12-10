В Українській школі «Кобзар» в Норвегії знайомлять з 24 ознаками українського Різдва

Українська школа «Кобзар» в Норвегії започтакувала інформаційну екскурсію з українських різдвяних звичаїв і традицій.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

«Різдво – це одне з найулюбленіших свят зимового періоду. В ньому стільки тепла, любові, щирості, що будь-які зимові вітри та морози вмить втрачають свою силу. Ми пропонуємо Вам невелику інформаційну екскурсію українськими звичаями та традиціми», - зазначили в школі.

У рамках ініціативи на сторінці закладу в Фейсбуці та за хештегом #24_ознаки_українського_Різдва можна знайти підбірку українознавчої інформації, практичних занять, ідей та цікавинок.

«Налаштовуйте свій вайфай на нашу хвилю (тобто підписуйтеся на сторінку) та слідкуйте за оновленнями. Цікаво буде не лише учням нашої школи та їх батькам. Кожен зможе знайти щось для себе», - пообіцяли автори екскурсії.

Зокрема, вже можна дізнатися про перші кілька ознак Різдва: різдвяну зірку, медівнички (традиційне українське фігурне печиво з медового тіста, яке випікають до різних свят, найчастіше – до Дня святого Миколая, називають «миколайчиками» і дарують дітям), кутю, різдвяну свічку, дідуха, вареники, різдвяного павука тощо.

На сторінці школи можна подивитись, як робити різдвяну зірку, знайти рецепт медівничків від знаменитої української кулінарки Дарії Цвек, скласти власний вірш тощо.

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