У Норвегії українці збирають гостей на віртуальне Свято Миколая

Асоціація українців у Норвегії у співпраці з рядом українських культурно-освітніх та громадських об'єднань в країні організовує онлайн Свято Миколая, яке відбудеться 18 грудня.

Про це повдіомляється на стоірнці заходу в Фейсбуці.

«Асоціація українців у Норвегії в співпраці з Українським культурно-освітнім Центром у Норвегії, Українською школою «Еллісів», Українською громадою Східної Норвегії, Українською спілкою Тронхейма запрошують всіх бажаючих приєднатися до онлайн-святкування Свята Миколая в п'ятницю, 18 грудня, о 18:00», - йдеться в анонсі.

Відеотрансляція відбуватиметься на Фейсбуці зі сторінки ukrainere.no.

У програмі святкування - розповідь про життя та добрі вчинки Святого Миколая, про традиції святкування, Кахут-вікторина для всіх дітей, спів пісні про Миколая.

На свято завтіає молодий українсько-норвезький скрипаль Олександр Зеттерстрьом, який порадує гостей чудовою грою на скрипці.

Батьків, діти яких бажають взяти участь у заході, просять підготувати невеличкий подарунок («від Миколая»), заздалегідь завантажити Кахут-програму і приготувати телефони для вікторини, потренуватися співати пісні за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=YVsRVDj1Tdc ,

https://www.youtube.com/watch?v=-1wRYRT9SKM.

За додатковою інформацією можна звертатися на електронну пошту: post@ukrainere.no.

Фото: Ukrainere.no