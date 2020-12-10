У Норвегії українці збирають гостей на віртуальне Свято Миколая
Про це повдіомляється на стоірнці заходу в Фейсбуці.
«Асоціація українців у Норвегії в співпраці з Українським культурно-освітнім Центром у Норвегії, Українською школою «Еллісів», Українською громадою Східної Норвегії, Українською спілкою Тронхейма запрошують всіх бажаючих приєднатися до онлайн-святкування Свята Миколая в п'ятницю, 18 грудня, о 18:00», - йдеться в анонсі.
Відеотрансляція відбуватиметься на Фейсбуці зі сторінки ukrainere.no.
У програмі святкування - розповідь про життя та добрі вчинки Святого Миколая, про традиції святкування, Кахут-вікторина для всіх дітей, спів пісні про Миколая.
На свято завтіає молодий українсько-норвезький скрипаль Олександр Зеттерстрьом, який порадує гостей чудовою грою на скрипці.
Батьків, діти яких бажають взяти участь у заході, просять підготувати невеличкий подарунок («від Миколая»), заздалегідь завантажити Кахут-програму і приготувати телефони для вікторини, потренуватися співати пісні за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=YVsRVDj1Tdc ,
https://www.youtube.com/watch?v=-1wRYRT9SKM.
За додатковою інформацією можна звертатися на електронну пошту: post@ukrainere.no.
Фото: Ukrainere.no