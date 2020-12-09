Проєкт «Шлях до Миколая» стартував в Українській рідній школі в Абу-Дабі
Про це повідомляється на сторінці школи в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«За вікном – зима. А це означає, що наближається найулюбленіше свято українських дітей - День святого Миколая! Сьогодні (7 грудня – ред.) ми розпочинаємо проєкт "Шлях до Миколая" і щовечора аж до 19 грудня разом із нашою пані Юлею дізнаватимемось більше про це свято, щоб дітлахи, котрі проживають за кордоном, також могли поринути в нього так, як роблять їх ровесники в Україні», - зазначається в дописі.
Як додається, допомагатиме налаштуватися на свято видання «Книга, яку треба прочитати до Дня святого Миколая».
У першій серії проєкту пропонується насолодитися фантастичною історією життя святого Миколая.
Відео: Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі