Українська школа в Льєжі запрошує на онлайн-зустріч зі Святим Миколаєм

Рідна школа в бельгійському Льєжі пропонує зустрітися зі Святим Миколаєм онлайн 13 грудня.

Про це повідомляється на сторінці школи в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Незважаючи на те, що Святий Миколай не зможе цього року відвідати Рідну школу, він дуже хоче привітати маленьких українців та їх батьків! Тож Отець Миколай зустрінеться з усіма бажаючими в неділю, 13 грудня, о 19:00 на платформі Zoom», - йдеться у дописі.

Як повідомляється на сторінці заходу в соцмережі, у програмі зустрічі, серед іншого, показ лялькової вистави «Дід та кіт», яку приготували учні Рідної школи, а також пісні, вірші та цікава інтерактивна вікторина.

Приєднатися до онлайн-заходу можна за посиланням.

(Meeting ID: 202 148 8731, Passcode: ridna).