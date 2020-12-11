В Іспанії пройшов зимовий табір СУМ

Спілка української молоді (СУМ) в Іспанії провела зимовий табір.

Про це повідомляється на сторінці СУМ в Іспанії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У зв'язку з обмеженнями в пересуванні територією країни цього року чотириденний табір був проведений на півночі мадридської провінції на основі осередку міста Мадрид і таким чином став першим осередковим табором СУМ в Іспанії.

Через обмеження в пересуванні країною багато охочих не змогли взяти участь у таборі, зазначається на сторінці Світової управи СУМ (Ukrainian Youth Association - CYM Global) в Фейсбуці.

Аби таборування було безпечним і веселим, Крайова Управа разом із призначеною командою ретельно розглянули місцевість, проаналізували ситуацію, переглянули тимчасові державні закони та вказівки щодо надзвичайної ситуації та склали найоптимальніший варіант таборування.

За чотири дні молодше та старше юнацтво разом з гостями мали можливість відбути руханки на свіжому повітрі, послухати гутірки про Василя Стуса та сумознавство чи переглянути український мюзикл «Гуцулка Ксеня».

Були проведені майстер-класи з надання першої допомоги, виготовлення традиційних зимових свят різдвяних прикрас-«павуків» чи квітів з кукурудзяного лушпиння.

Багатьох зацікавила спортивна стрільба по класичній мішені, популярним був майстер-клас з приготування домашньої ковбаски: таборовики побачили весь процес її приготування та власноруч накрутили цієї смакоти для своїх батьків.

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У рамках таборування проходили футбольні матчі, теренівки, ігри на згуртування, спільні молитви, роздуми-«свічечки», прийняття нових юначок та юнаків до лав СУМ.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global