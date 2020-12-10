В Австрії пластуни знайшли могилу Вінербергера, який потайки сфотографував Голодомор в Харкові

Пластуни в Австрії знайшли поховання австрійського інженера-хіміка Александра Вінербергера, який потайки створив та зберіг світлини Голодомору 1932-1933 років у Харкові - єдині фотосвідчення геноциду українського народу в місті.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Пласту в Австрії (PLAST - Ukrainischer Pfadfinderbund in Österreich), передає Укрінформ.

Могилу Вінербергера знайшли 8 грудня на комунальному цвинтарі Зальцбурга.

«Зусиллями пластового проєкту «Врятуй могилу героя» та допомозі прихильника проєкту Івана Мачинського було зроблено відкриття державного та національного рівня для України - віднайдено могилу автора фотографій геноциду українського народу - Голодомору в Харкові інженера Александра Вінербергера (Salzburger Kommunalfriedhof Gruppe 111). Виявляється, у нього сьогодні (8 грудня) - уродини. Зі святими у покой! Слава Україні!», - йдеться у дописі.

Проєкт «Врятуй могилу героя» Пласту в Австрії триває вже кілька років. Зусиллями пл.сен. Тараса Піняжка та інших знайдено, відновлено та оплачено могили чільних постатей української історії, що поховані на території Австрії., зазначається на сайті Пласту. Інформацію про віднайдене поховання внесено до «Віртуального некрополя української еміграції» - геоінформаційної системи, стореної фахівцями Українського інституту національної пам’яті (УІНП), яка призначена для збору та поширення інформації про поховання української еліти за кордоном.

Про це повідомив у коментарях до допису головний спеціаліст відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті, один з редакторів проєкту «Віртуальний некрополь української еміграції» Володимир Булгаков.

«Від команди Віртуального некрополя дякую за відкриття могили пана Вінербергера всіх причетних. В базі Віртуального некрополя створив картку для нього: http://necropolis.uinp.gov.ua/burial?id=2459698025346369529», - написав Булгаков.

Раніше він закликав представників української діаспори допомогти зберегти пам’ять про наших емігрантів. Насамперед необхідні відомості про місця їхніх поховань, а також біографічних довідок і прижиттєвих світлин. Поділитися інформацією можна за посиланням або написати команді проєкту: necropolis@uinp.gov.ua.

За оцінками фахівців УІНП, за межами України існує понад 250 тисяч поховань представників української еміграції. Ці могили знаходяться на території різних держав, на всіх континентах (крім Антарктиди).

Александр Вінербергер (нім. Alexander Wienerberger) народився 8 грудня 1891 р. у Відні, Австро-Угорщина. Був австрійським інженером-хіміком. Під час Першої світової війни потрапив у російській полон, протягом 19 років пропрацював на хімічних підприємствах СРСР, розповідається на сайті Віртуального некрополя.

У 1933 році у Харкові Вінербергер став свідком Голодомору та фотографував побачені ним жахіття на вулицях міста, попри загрозу бути арештованим НКВС. Він зробив фотоапаратом «Лейка» близько 100 світлин, автентичність яких підтверджена і які є правдивими зображеннями тих приголомшливо жахливих подій.

Виїжджаючи до Австрії, Вінербергер у жовтні 1933 року переправив негативи дипломатичною поштою через посольство Австрії за допомогою австрійського дипломата Гейнріха Пахера, адже віднайдення цих матеріалів силами радянської безпеки на кордоні могло загрожувати життю інженера.

Після повернення до Відня Вінербергер передає знімки кардиналові Теодору Інніцеру, який разом із генеральним секретарем Міжнародного комітету національних меншин Евальдом Амменде представили їх Лізі Націй. Нині світлини знаходяться у архіві Віденської Дієцезії.

Фотографії Вінербергера вперше опублікували для широкого загалу 1935 року в книзі «Чи повинна голодувати Росія?» (Muss Russland Hungern) Евальда Амменде без зазначення авторства світлин через побоювання за безпеку їхнього творця.

У 1939 році Вінербергер видає власну німецькомовну книгу спогадів про життя в Радянському Союзі: «Важкі часи. 15 років інженера у радянській Росії. Правдива розповідь». Три розділи з цієї книги присвячені Голодомору в Україні.

Вінербергер помер у 1955 році в Зальцбурзі.

Фото: Укрінформ, PLAST - Ukrainischer Pfadfinderbund in Österreich в Фейсбуці