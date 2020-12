Українці з усього світу напишуть свої мрії Миколаю в рамках ініціативи «уКРАЇНАмрій»

У прямому ефірі проєкту «уКРАЇНАмрій» 12 грудня відбудеться інтерактивний урок з написання мрій до Святого Миколая за участі українських дітей з різних країн.

Як зазначається, «уКРАЇНАмрій – унікальна ініціатива єднання українців всього світу у проєкті культурної, освітньої та дитячої дипломатії».

«Команда найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine створила унікальну методику - на платформі Освіторія можна безкоштовно завантажити конспект "Уроку мрії" і кожен учитель може скористатися цими ідеями для проведення заняття із візуального оформлення бажань своїми учнями», - зазначається в соцмережі.

Урок проведе Владислав Качур - вчитель-новатор, лінгвіст, фіналіст національної премії «Global Teacher Prize Ukraine-2017», автор низки інноваційних методів неформальної освіти, член громадської організації «Kreativ - Vinnytsia Regional Informational Centrе», призер всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор», увійшов до рейтингу Microsoft Innovative Educator Exper, активний учасник міжнародних проектів у межах програми ЄС «Молодь в дії» (Ерасмус +), здобув низку премій, нагород та відзначень.

Качур створив електронний посібник із країнознавства «Welcome to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland», також електроні посібники для 5 класу – «English with Pleasure» та «Deutsch mit Spaß».

Розробив базу комп’ютерних дидактичних ігор, що дозволяють вводити елементи гейміфікації на уроках, неформального навчання, застосувати арт-терапію. Віртуозно викладає англійську та німецьку мови. У своїй роботі завжди використовує інноваційні технології - завдяки цьому його учні можуть виконувати завдання на будь-яких пристроях, що мають доступ до інтернету (ноутбуках, планшетах, смартфонах)

Завантажити матеріали для «Уроку мрій», що буде транслюватися 12.12.2020 року наживо, можна тут https://osvitoria.media/.../vchyteliv-zaproshuyut.../ і тут: https://osvitoria.media/.../stvoryuyemo-urok-mriyi.../.

Проєкт «уКРАЇНАмрій» наразі пропонує кожному зацікавленому різні формати співпраці. Наразі до проєкту долучилися українські активісти, громадські організації, вчителі, волонтери, підприємці, творчі особистості, спортсмени тощо з різних країн світу: Японії, Індії, Португалії, Монголії, Туреччини, Австралії, України тощо. Зокрема, серед партнерів проєкту - віцепрезидентка Світового конгресу українців у регіоні Південної півкулі, голова відділу «Мальви» Союзу українок в Австралії Наталія Пошивайло-Таулер.

Як повідомлялося, ініціаторами міжнародного проєкту виступили: від України - засновниця Активної групи Небайдужі серця - Вінниця Олена Присяжнюк; від Туреччини - засновниця Чорноморської асоціації українців Людмила Шимко, йдеться на сайті Чорноморської асоціації українців.

