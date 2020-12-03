В Братиславі музично-літературний вечір присвятили творчості Тараса Шевченка
Укрінформ
У Будинку культури Ружинов словацької столиці днями відбувся музично-літературний вечір, присвячений творчості видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Словацькій Республіці в Фейсбуці.
Захід був організований музично-драматичним ансамблем ім. Тараса Шевченка за підтримки української дипустанови.
У вечорі взяли участь учні української недільної школи Братислави, солісти словацької філармонії.
Глядачі мали змогу насолодитися красою і чарівністю Шевченківського слова.
Фото: Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці