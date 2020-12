В Данії відкривається ще одне почесне консульство України

В данському місті Оутруп відкривається почесне консульство України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Данії в Фейсбуці.

«Почесне консульство відкривається у м. Оутруп (муніципалітет Варде) в регіоні Південна Данія, де проживає близько 5 тисяч українців. Це вже друге почесне консульство України на території Данії. Перше було відкрито у м. Орхус у 2006 році», - йдеться у дописі.

Зазначається, що 30 листопада посол України в Данії Михайло Видойник від імені Міністерства закордонних справ України підписав угоду з громадянином Данії Томом Аксельгором про консульські функції та обов’язки почесного консула України в місті Оутруп.

Відповідно до консульського патенту, виданого Міністерством закордонних справ України 22 жовтня, Аксельгор призначається почесним консулом в консульському окрузі, що охоплює територію Південної Данії. Екзекватура (дозвіл) на його діяльність затверджена Королівським Указом від 17 листопада та підписана керівником Протоколу Королівства 24 листопада.

Відповідно до угоди, основні службові обов’язки почесного консула полягатимуть зокрема в захисті згідно з міжнародним правом інтересів України, юридичних осіб і громадян України в межах консульського округу – регіону Південної Данії, наданні допомоги та сприяння громадянам України, її юридичним особам на території Данії, а також сприянні розвитку торговельних, економічних, культурних та наукових зв’язків між Україною та Королівством Данія, налагодженні дружніх відносин між двома державами.

Під час урочистої церемонії Аксельгор, зокрема, заявив: «У такої чудової країни, як Україна, може бути дуже яскраве майбутнє. Я зроблю все можливе з мого боку, щоб сприяти цьому як в Данії, так і в Україні».

Посол Видойник висловив сподівання, що діяльність нового почесного консула дасть додатковий поштовх подальшому розвитку українсько-данського співробітництва, зокрема в торговельній та інвестиційній сферах, а також сприятиме «розширенню кола друзів України».

Аксельгор – відомий данський бізнесмен, засновник і власник агропромислового концерну «Goodvalley», який діє на ринку України з 2004 року та входить у трійку топ-виробників свинини.

Фото: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark в Фейсбуці