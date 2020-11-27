На Балі відкрилося почесне консульство України

Почесне консульство України у м.Денпасар, провінція Балі, Індонезія, офіційно розпочало роботу 27 листопада.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Індонезія, передає Укрінформ.

Як зазначається, установа розташована за адресою: вул. Гуріта №18, Пегок, Сесетан, Південний Денпасар, Балі, 80223 (Jln.Gurita No.18, Pegok, Sesetan, Denpasar Selatan, Bali 80223).

Керівник – Почесний консул України І Ніоман Астама.

Консульський округ – територія провінції Балі.

Звернутися до консульства можна за телефоном +62-8-212121-6651 або через електронну пошту: ukraineconsul-bali@pacificholidays.id.

Часи роботи: понеділок - п’ятниця (09:00 - 15:00), субота (09:00 - 13:00).

Зазначається, що основними функціями почесного консульства України є: захист в Республіці Індонезія прав юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом; надання їм допомоги та сприяння; сприяння розвиткові дружніх відносин, а також торговельних, економічних, культурних та наукових зв’язків між Україною та Республікою Індонезія.

Читайте також: Україна почала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульство в окупованому Криму

У той же час у посольстві вернули увагу на те, що почесне консульство України не наділене повноваженнями щодо вчинення консульських дій (оформлення паспортів, віз, вчинення нотаріальних актів тощо). У разі потреби в отриманні відповідних послуг, громадянам слід звертатися до консульського відділу посольства України в Республіці Індонезія (м.Джакарта).