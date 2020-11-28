У французькому Ельзасі вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні

У Страсбурзі та містечку Ольцайм, що у французькому історичному регіоні Ельзас, вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, у заходах узяли участь співробітники Постійного представництва України при Раді Європи, представники української громади в Ельзасі, священнослужителі.

«Ми сьогодні маємо вшанувати не лише пам'ять українців, померлих під час голодоморів. Ми повинні усвідомлювати те, що перед нами – ворог. Ми повинні гуртуватися, щоб відстоювати нашу територіальну цілісність і незалежність», - сказав постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк, згадуючи про російську агресію проти України.

В Ельзасі вшанували пам'ять жертв Голодоморів / Фото: Андрій Лавренюк, Укрінформ

Священник Української греко-католицької церкви отець Іван також нагадав про трагічні події історії українського народу.

«Пам'ять про це не повинна бути помстою. Але має служити застереженням, щоб ніколи такого в історії людства не сталося», - сказав священнослужитель.

Українці і друзі України у Франції запалили свічки і поклали житні колоски до пам’ятного знаку жертвам Голодомору - геноциду українського народу, встановленому в Ольцаймі.